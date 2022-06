GOST JOJ PRIŠAO NA NASTUPU, A ZVEZDA GRANDA SE IZBLAMIRALA: Tražio joj stari hit, pa Aleksandra Bursać priznala šta se desilo!

Muzički talenat pevačice Aleksandre Bursać je neosporan, međutim i najvećim profesionalcima i zvezdama dešavaju se pehovi.

Zvezda Granda jedan "blam" nikada neće zaboraviti.

- Desilo mi se, sećam se i koja je to pesma bila, "Šta će mi šalvare" Vere Ivković, mislim to je stvarno stara pesma i jako lepa, ali eto desilo mi se da je u tom momentu nisam znala, ali sam je naučila, to je najbitnije - prisetila se pevačica i odmah zapevala stari hit.

Kako kaže u takvim situacijama snalažljivost je ključ, mada se i to stiče iskustvom, kojim se Aleksandra svakako može pohvaliti.

- Dešava mi se i da zaboravim tekst, i u emisijama pa čak i uživo kada pevam iako znam veliki broj pesama, možda i nekoliko hiljada, a čak mi se i u takmičenju dešavalo to (smeh), ali uglavnom se snađem, dam publici da peva - nasmejala je sve Aleksandra.

Poput većine kolega i ona planira radno leto, mada će napraviti i malo mesta za odmor, a ono što je sve iznenadilo je što će ovoga puta na primorju uživati sa majkom.

- Baš mnogo radim, ali ću posle ići sa mamom na odmor. Nekada je bila tradicija da nas dve idemo zajedno, ali posle nisam mogla zbog posla i želim da je odvedem negde da užva i da se odmori - otkrila je pevačica.

