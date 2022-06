MUŽ JOJ NIJE DAO DA SE PRIJAVI U ZVEZDE GRANDA! Pevačica otkrila šta je razlog: Bila sam stvarno TUŽNA

Retki su pevači koji u svojoj karijeri nemaju neostvarene želje, a malo ko bi pomislio da je ženi popularnog kompozitora Stevana Simeunovića, Zorani učešće u "Zvezdama Granda".

Ona je progovorila o svom mužu i otkrila šta on misli.

- Znate šta je šteta? Ne daju mi da idem u "Zvezde Granda"! Kada me je suprug pitao kada ću da nastavim sa muzikom i do kada će da traje tvoja pauza, ja sam rekla do Zvezda Granda. Rekao mi je odmah "Zorana, molim te, stvarno ne bi bilo fer". Bila sam jako tužna, ali sam shvatila da zaista ne bi bilo fer prema drugim takmičarima zato što bi svi smatrali da imam prednost jer sam supruga kompozitora. Rekao mi je samo da izdam album i da će sve biti okej- ispričala je Zorana.

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:26 Najpoznatija modna blogerka Tamara Kalinić ekskluzivno za Kurir iz Pariza