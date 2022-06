NIJE TO SAD OVDE BITNO VALJDA?! Ivan Gavrilović se vratio ženi, a poludeo kad su ga pitali o javnoj PREVARI!

Pevač Ivan Gavrilović javno je prevario suprugu Marinu sa nekadašnjom rijaliti učesnicom Milijanom Božić, da bi se posle toga vratio ženi.

Sad je na jednom koncertu pobesneo kad je čuo pitanje o njoj i pomirenju.

- Da, da, pomirili smo se. Mislim, živimo zajedno... Pa, sad, svi smo zajedno, skupa... - kazao je Ivan Gavrilović na početku, a onda je pobesneo.

foto: Kurir

- Nije to valjda bitno sad, ovde? Na koncertu tako nešto... Nemoj da me pitaš to privatno! - zaurlao je Ivan, pa su ga pripadnici sedme sile potom pitali ko ga je poljubio, pa ima trag od karmina.

- A ovde se ljubimo svi. Ovo je kao kult Deca cveća - naveo je.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Blic