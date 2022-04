VELIKA ISPOVEST IVANA GAVRILOVIĆA! Pevač progovorio o KRIMINALU, pa priznao: Sloboda nema CENU!

Ivan Gavrilović progovorio je o svojim počecima, pevanju tokom ratnih godina, ali i o čuvenim devedesetim i kriminalu koji je tada harao zemljom.

- Bio sam u Berlinu i vraćam se, a sledeće nedelje imam zakazano da pevam u selu Berak, kod Vukovara, ne odbijam, ratno je stanje i po nekom difoltu bilo bi glupo da odbiješ da ideš da pevaš svom narodu koji je direktno na frontu i da ne podeliš taj deo njihove patnje i borbe i ne odvučeh ih bar jedno 3, 4 sata iz tog stanja, a oni svi zapevaju sa tobom bez noge, ruke, oblačući sutra ujutru opet uniformu... Ulazim, odmah svi u glas pevaju, mitraljezi se dižu, pucaju, svi kašikare i td... Oni te prihvate, vole te i ti si deo tih ljudi i tog naroda - sa setom je govorio Ivan u emisiji "Ispovesti" o ratnim godinama, a onda se dotakao i čuvenih devedesetih:

- Te devedesete i ta stigma o kriminalcima, pa ako ćemo tako danas ima kriminala mnogo više nego tada. To su bili heroji ulice, koji su se između sebe borili svako za svoje mesto u gradu, tadašnji heroji ulice ili kako su doživljavani, bili su drugačiji nego danas. Ali to je bio brz život koji nije donosio ništa dobro i svako ko se upustio u to nažalost je završio pod zemljom - priča Ivan i otkriva šta je sve doživljavao tih godina:

Ivan Gavrilović o kriminalu

- Uđem u diskoteku sa drugarom, a neko mu stavi pištolj na glavu, pa mu ispadne šaržer, pa se sagne, vrati šaržer pa hoće opet da ga ubije, a to se sve dešava ispred mene, pa ja moram da skačem i spašavam život tom drugaru, ne bih stvarno voleo da se to desi nikome. E, mladi ljudi kada dođu u situaciju da to bude stvarnost, tek onda vide koliko je to opasno i da sloboda nema cenu - kaže Gavrilović i osvrće se na tekstove u današnjim pesmama:

Ivan Gavrilović o devedesetim godinama

- Telefona nije bilo, pojavio se pejdžer pa je moglo svašta da se radi, svakome da se preti ili neko da se ubije, da se ne vidi, a ti nastavljaš da pevaš u klubu ili ti stavi pištolj na glavu dok pevaš, baš bih voleo ti što pevaju ''ratatata'' da im neko stavi pištolj dok pevaju, pa da vide kako je to...

