OZBILJNI PROBLEMI! Nikolina se hvata za glavu, ne zna kako da otplati kredit od 800.000 evra, planira da izdaje vilu

Nikolina Pišek na velikim je mukama, i to finansijskim, nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini usled popuštanja rada srčanog mišića.

Supružnici su, kao što je poznato, u Hrvatskoj podigli dva kredita od po 400.000 evra za kuću u kojoj su planirali porodično da žive.

Međutim, prerana smrt Nikolininog supruga dovela je do toga da je voditeljka, tvrde izvori, u ozbiljnom problemu, koji pokušava da reši kako zna i ume. Renoviranje kuće se uveliko završava, ali nevolje koje ima sa ocem svog supruga Viktorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof, dodatno je muče. To za Kurir priča sagovornik blizak Pišekovoj.

foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić, Instagram

- Nikolina ide na to da je ona zvanična supruga pokojnog Vidoja i veruje da ima pravo na nasledstvo pokojnog supruga. Međutim, njoj je novac neophodan brzo i nema vremena da čeka da vidi kad će i da li će uspeti nešto da naplati, pošto je njen svekar izričit da ona nema pravo ni na šta i spreman ja da angažuje i najbolje advokate da to izguraju. Sada je već veliko pitanje da li će živeti u ovoj kući koju radi. Kako se poverila prijateljima, postoji mogućnost da je izdaje, jer život u njoj će biti veoma skup. Vidoje nije štedeo kad je Nikolina u pitanju, pa je i pristao da se ogroman novac uloži u kuću, za koju njegov otac tvrdi da ga je ubila. Radovi još nisu završeni, a pitanje je i kad će biti, jer Nikolina trenutno nema tu količinu novca - priča naš izvor, koji je zbog prijateljskih odnosa s Nikolinom insistirao na anonimnosti.

foto: ATAImages, Aleksandar Jovanović Cile, Zorana Jevtić

I Pišekova je u više navrata ponosno govorila o svojoj oazi mira, a Viktor tvrdi da je lično on slao Vidoju novac za nju i da za to ima priznanice, kao i da je sva imovina njegova i da ju je nasledio od pokojnog dede.

Komšije na Vračaru Nikolinu nisu viđali od Vidojeve sahrane Posetili smo kraj u kojem je živeo Vidoje. Njegove komšije kažu da Nikolina ne dolazi u stan. - Kad je bio pomen, ispred zgrade je bilo puno ljudi, odlazili su gore u stan, ali Nikoline nije bilo. Došla su prva žena i starija Vidojeva ćerka. Njih sam video nekoliko puta od kada je umro, a Nikolinu samo jednom. To je bilo taj dan kadaje i objavljeno da je mrtav - rekao je za Kurir dečko koji živi u zgradi preko puta Ristovića. foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

- Ona ne može da deli moju imovinu! Kako, bre, ona da deli moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj, što je restitucijom oduzeto mom dedi i vraćeno meni. Nasledio sam grobnicu na Novom groblju koja vredi pola miliona evra, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu mog dede i oca, moje majke? Sve se vodi na mene. Vidoje je skupljao antikvitete, on je to voleo i pažljivo birao. Pokloniću to istorijskom muzeju ili bilo kom drugom ko će da napravi legat od toga. Neću valjda da dozvolim da ti antikviteti, koje je on voleo, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovde i prodaje. On ih jeste voleo i jeste ih kupovao, ali ne njenim novcem, nego mojim. U životu sam imao šest galerija, antikvarnice, stanove - rekao je Miša Grof, dok Nikolina tvrdi da on nije zakonski naslednik pokojnog sina i da nju i unuku uskraćuje za deo imovine koja joj zakonom pripada.

foto: Damir Dervišagić

Nikolina se posvetila detetu Ćerka me pitala kako da zna da ja neću otići Nikolina Pišek uputila je ćerki snažnu poruku na Instagramu. Voditeljka je kroz priču naslednici poručila da će zauvek biti uz nju. - Rekli su nam - korak po korak. Tako smo i krenule. Jedna pored druge, ruka u ruci, združeni strahovi i objedinjene nade. Pitala me je kako da zna da ja neću otići? Počinješ da shvataš konačnost svega. I da iz toga proizlazi jedna nova lepota - dan po dan, male pobede, nogu pred nogu, i jednoga dana ćeš podići pogled i shvatiti da si se uspeo uz planinu čije te podnožje plašilo. I evo nas. Korak po korak - stoji u objavi. foto: Printscreen

Kurir.rs/LJ.S.