PLJAČKALA JE MUŠTERIJE KOJE SU JE PLAĆALE ZA S*KS! Car izneo žestoke optužbe na Aleksandrin račun: Sad me pred finale RASKRINKAVAŠ

Zadrugari Filip Car, Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić već danima su na ratnoj nozi pred samo finale, a on je sada žestoko napao bivšu devojku i izneo žestoke optužbe na njen račun.

Naime, Filip i Aleksandra redovno se prepucavaju za crnim stolom zbog toga što Car i njen dečko Dejan nisu u dobrim odnosima, pa je tokom izlaganja rekao da je Aleks iz torbice mušterije odnela novac i skupoceni roleks vredan 60.000 evra.

foto: Printscreen YouTube

- Pošto Aleksandra skače na mene i psuje me čim se obratim Dejanu, sad ćemo malo da raspredamo o njoj i njenoj prošlosti. Samo da znate da je ova mlada gospođica u Beču krala od svojih mušterija. Radila je u Austriji isti posao kao i u Bujanovcu i Švajcarskoj, ali je u Beču bila pravi maher. Momak mi je pričao da je Aleksandri plaćao za s*ks nekoliko puta, da su se viđali po hotelima i da ga je jednom opljačkala. Nije imao nijedan dokaz, naravno, ništa nije prijavljivao policiji jer bi ispitivali zbog čega su se našli, otkud njemu toliki novac i ko je zapravo ona, pa se sve zataškalo - počeo je Car da priča, a Nikolićka je prebledela.

foto: Printscreen/Zadruga

Filip je objasnio da je Aleksandra uzela novac iz torbice i skupoceni sat.

- Taj dečko je u pederuši imao roleks koji vredi 60.000 evra. Pored toga, imao je u kešu nekoliko hiljada evra. Zaspao je nakon što su imali seks, Aleksandra mu je rekla da ide, a prethodno je znala gde drži stvari i novac. Iskrala se nakon što je sve uzela i više mu se nikad nije vratila. Kada je pozvao, javila se, on je pitao da li je uzela stvari. Objasnila je da nema pojma o čemu priča i da može slobodno da dođe kod nje u smeštaj gde je boravila i proveri da li se bilo šta nalazi kod nje. Sve se završilo na tome, srećom, on je momak koji mnogo zarađuje i nije ga mnogo oštetila. Bitno je samo da znate na šta je ova persona ovde spremna, a glumi nevinašce - pričao je Filip.

Dok se Dejan smejao, Aleksandra je ustala da objasni o čemu se radi.

- Filipe, toliko si jadan da nemam reči! Sada pred finale ti mene kao raskrinkavaš i izlaziš s tom pričom. Gde si bio do sada?! Što nisi ranije rekao šta znaš? Nemaš nijedan dokaz za to što tvrdiš. Navikla sam da me optužuju za sve i svašta, tako da ću samo da sednem i više neću komentarisati ovo - rekla je zadrugarka.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

05:59 Sara Jo šokirana pitanjem