MAJKA MI NIJE ŽIVA, PAO MI JE MRAK NA OČI Dara otkrila detalje TUČE, pa pobesnela na Amidžića: Ne znam šta je smešno, UBILA BIH TE

Dara Bubamara ispričala je kako je prebila muškarca od dva mestra i 130 kilograma, zbog toga što ju je opsovao, a nakon toga ga još prijavila policiji.

- Desilo se da sam žurila na aerodrom. Imala sam brže vozilo, verovatno se desilo da sam nekog sasekla. Čovek mi je bukvalno pred milicijom rekao "sledeći put ako ne budeš normalno vozila j**aću ti m" - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Amidži šou" zbog čega je on prasnuo u smeh.

- Međutim, pošto sam ja alergična na svoje. Majka mi nije živa, meni je pao mrak na oči i ja sam skočila na njega. On je imao 130 kilograma i 2 metra. Tukla sam ga pesnicama. Ubila sam ga od batina i još sam ga prijavila policiji. Ja sam prijavila sebe, da sam ga pretukla zato što me je vređao. Ja sam žena, on je muškarac, ne sme na taj način da mi se obraća. Naravno, skinut je sa leta - rekla je dara, dok Ognjen nije mogao da veruje šta sluša.

- Šta tebi Ognjene nije jasno. Objasni mi. Muškarac od 2 metra, 130 kilograma vređa jednu ženu na aerodromu.

- Kako nije smešno, skočiš, izubijaš ga, još ga prijaviš policiji, skinut sa leta - govorio je voditelj.

- Zato što mi je rekao "j**em ti mater. Ti sad to da mi kažeš, znaš šta bih ti uradila. Ubila bih te. Ne znam šta je smešno. Ja sam bre srčana žena. Ne dam na svoje i to je to. Izvinjavam se što psujem, Ognjen me je iznervirao. Kao smeješ se što sam ga ja pretukla.

