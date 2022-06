SLAĐA ALEGRO NAPUNILA 43! Muž joj uputio ROMANTIČNE reči, a evo čime se Zoran bavi i zbog čega se retko pojavljuje u javnosti!

Pevačica Slađa Alegro i njen suprug Zoran spakovali su kofere i otputovali u Atinu gde su proslavili njen rođendan.

Poznati par uživao je u svim čarima grada i obilazio znamenitosti, a potom je pevačica podelila romantičnu objavu na društvene mreže. Malo ko bi rekao da je Slađa napunila 43 godine, ali sudeći po njenoj objavi na Instagramu, ona ne mari za ove brojke.

- 43 pa šta, lagano. Sve što želim imam, sve što sam želela imam. Nju i njega, ljubav, radost, pesmu. Za ovaj život puna kapa - napisala je zadovoljno u opisu fotke na kojoj nazdravlja sa čašom vina.

- Kada te ja izvedem za rođendan, sve gori. Prvo kamen, a onda i vazduh trepti, k'o da nebo gori - istakao je njen muž uz sliku njegove drage.

Podsetimo, Slađa od 2014. godine živi sa Zoranom za kog se udala u januaru 2016. godine. Ovaj srećni par je 2018. godine dobio ćerkicu Milu, svoju najveću radost, a pevačica se jednom prilikom osvrnula na to što njenog supruga ne viđamo često na gradskim događajima.

- Zoran ne voli da se mnogo pojavljuje u medijima, on je rodom iz Foče i dugo smo zajedno, brak je logičan sled naše veze. Ekonomista je po struci, radi u jednoj ozbiljnoj firmi i nije deo estrade ni javne scene, ali je uvek uz mene. On je pre svega dobar čovek koji me voli i poštuje - istakla je jednom prilikom pevačica.

