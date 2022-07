GOTOVO SUĐENJE MUŠKARCU KOJI JE NAPAO SANDRU AFRIKU! Pevačica o kraju agonije, ovo su DETALJI PRESUDE i razgovara sa njegovim OCEM

Sandra Afrika je 25. aprila ove godine doživela pravu dramu kada ju je, nakon godinu dana maltretiranja i uhođenja, napao muškarac.

On ju je uznemiravao i pretio da će da je zakolje ukoliko mu se ne javi na telefon, a brzom intervencijom policije sprečen je teži incident.

Muškarac starosti 30 godina je tada uhapšen i bio je u pritvoru sve do danas, a upravo danas je završeno suđenje. Tim povodom, Sandra se oglasila za Pink.rs i tom prilikom je otkrila kako je proteklo završno ročište i koja je presuda.

- Bila sam danas na suđenju, ali nemam ni ja informaciju koja je tačno presuda, jer sam bila od 9 sati tamo, a presuda tek oko 13 sati trebalo da bude doneta... Nisam sačekala presudu, jer imam nastup večeras i trebalo je da putujem. Ja sam se izjasnila da ne želim krivično da ga gonim jer je on bolestan. Ukoliko ne bude ispoštovao lečenje, onda će ga odvesti na lečenje u zatvorsku bolnicu... Zvaću u ponedeljak da vidim koja je presuda, ali mislim da je to obavezno lečenje s tim da ako se ne pojavi na jednoj terapiji, odmah ide u zatvor gde će nastaviti lečenje - kaže Afrika.

Da li je on imao neku zvaničnu dijagnozu pre nego što je tebe napao?

- Njegov otac mi je rekao da oni pre ovoga nisu znali... Ali onda kad su ga uhapsili, onda mi je objašnjavao da je on za lečenje. I na suđenju je rekao isto nešto kao: "Mi znamo da je on opsednut Sandrom"... On je dva i po meseca bio u pritvoru, lečio se ovih dva meseca i rekli su da ide ka boljem, ima terapiju, razgovore sa lekarima, pije lekove i vidi se napredak... Sa tom terapijom je okej. Rekla sam i njegovom ocu da je očigledno da je njemu uz terapiju bolje - otkrila je pevačica.

Kako si se osećala posle napada i kako si sada kad je malo prošlo vremena?

- Prvih par dana mi je bilo baš teško, ali sam shvatila da je on u zatvoru i bilo mi je okej. Ne želim ni da razmišljam u tom smeru, želim da verujem njegovom ocu i da će ispoštovati to lečenje. Jer i da ga zatvore, ne može ceo život provesti u zatvoru, kad- tad mora da izađe i šta onda?! Mislim da je za sve bolje da on prima adekvatnu terapiju i da se leči i želim da verujem da će tako i biti - zaključuje Sandra Afrika.

