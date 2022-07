ISPOVEST ROKERA IZ ZVEZDA GRANDA! HANAD OTKRIO SVE: Nisam imao za HLEB, od majke sam tražio PARE, bilo je teških trenutaka

Hanad Dzehverović publici se predstavio u Zvezdama Granda pevajući rokenrol muziku.

Za ''Život priča priče'' govorio je o svom odrastanju sa majkom, njenom uticaju na njegov muzički ukus, ali i životni stil.

Muzikom je počeo da se bavi kada je imao 16 godina, osnovao je bend i, kako kaže, išao je od lokala do lokala kako bi uspeo da dogovori sa gazdama lokala da sa svojim bendom svira za džabe, jer je imao jedan cilj, a to je da se njegov trud vidi, a glas čuje.

- Danas često čujem one koji počinju da se bave muzikom da neće da pevaju ispod neke cene, meni to nije bilo na početku važno uopšte. Nije me bilo sramota da idem od lokala do lokala samo da nas angažuju. Sećam se da smo dogovorili sa gazdom lokala i rekli mu da sviramo samo rokenrol, i to je trajalo godinu dana. Potom nam je prišao i rekao da ubacimo malo i narodne muzike, odlučili smo da ubacimo nešto što je nama blisko, nešto od Pejovića i Lukasa. I tada sam dobio prvi bakšiš i bilo mi je jasno da moram dsa menjam repertoar, ako želim da živim od muzike.

U želji da se osamostali odlučuje da pored bavljenja muzikom i studiranja, i konobariše i tako su dani prolazili. Na pitanje da li je bilo dana kada je ostao potpuno bez novca, on odgovara:

- Bilo je dana kada nisam imao novca da kupim hleb, bukvalno. Da se razumemo mogao sam od majke da tražim, ali želeo sam da potpuno budem samostalan. Znate, ja sam tradicionalan, verujem da je muškarac taj koji treba da doprinosi. Bilo je teških trenutaka, ali nisam želeo da odustanem.

O duelu sa Isakom Šabanoviću još uvek se priča, a Hanad se rado prisetio toga:

- Taj duel ima 11 miliona pregleda, sve mi se vrti oko broja 11. Javio mi je Mahir Mulalić da u takmičenju postoji još jedan roker na šta sam se ja oduševio. Nisam verovao da ću baš sa njim da budem u duelu, mislio sam da nema šanse. I kada se to desilo, ubeđivao sam Isaka koji je imao tremu da bude samouveren i da pružimo publici dobar rokenrol. On je sjajan, govorio sam mu da će biti zvezda i da se takav glas nije pojavio poslednjih 30 godina. Radujem se njegovom uspehu kao svom.

Hanad je govorio o tome da iako se predstavio kao roker u takmičenju, takođe na svirkama peva i narodnu muziku, pa čak i Južni vetar, ali se u takmičenju predstavio u onome u čemu je najbolji, a to je rok žanr.

U kafanu, kaže, retko odlazi iako je tako proveo pola života radeći, ali kada se tamo zadesi poručuje pesme Tome Zdravkovića i Halida Bešlića, jer, dodaje, njihove pesme imaju priču.

