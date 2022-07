DALILA SE POSLE 10 MESECI OGLASILA NA INSTAGRAMU! Bivša snajka Dragojevića puca od sreće zbog drugog mesta, a porukom ZBUNILA SVE!

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević oglasila se prvi put na Instagramu nakon što je osvojila drugo mesto u "Zadruzi 5".

Dalilu je porazio bivši muž Dejan kog je prevarila u rijalitiju sa Filipom Carem i koji je osvojio prvo mesto. Bivša snajka Dragojevića na Instagram je objavila snimak na kom se čuju ženski glasovi, pa poručila jedno.

foto: Printscreen/Instagram

"Hvala svima što ste glasali, hvala na osvojenom drugom mestu, iako smatram... ne smatram ništa", rekla je Dragojevićka pa prasnula u smeh. Nikome nije bilo jasno šta je Dalila htela da kaže, da li smatra da je trebalo da osvoji prvo mesto ili da ne dođe ni do drugog.

foto: Nenad Kostić

- Posle "Zadruge" idem na remont kod plastičnog hirurga! Prvo ću da ugradim silikone u grudi kako bi mi haljine lepše stajale. Onda ću ponovo da operišem nos, jer želim još da ga suzim i smanjim. Zategnuću kapke i podići jagodice. Razmišljam i da isturpijam bradu kako bih imala lepši oblik lica... Naravno, staviću i botoks, da se sve to lepo zategne. To će me sigurno koštati 10.000 evra, ali baš me briga - rekla je Dalila za medije.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Posle svađe ovako je Jovana dočekala Karića u njegovoj vili