DALILA STAVLJA SILIKONE I BOTOKS, A DEJAN PIŠE KNJIGU! Bivši bračni par ovako će potrošiti LOVU od Zadruge, evo šta će Aleks i Car

Dalila Dragojević osvojila je drugo mesto Zadruzi, a posle rijalitija kaže da ima ozbiljne planove i da će da radi na sebi, odnosno na fizičkom izgledu.

Dalila će potrošiti dobar deo honorara na plastične operacije, dok njen bivši muž Dejan piše knjigu po ugledu na pobednicu prve sezone Kiju Kockar.

- Posle "Zadruge" idem na remont kod plastičnog hirurga! Prvo ću da ugradim silikone u grudi kako bi mi haljine lepše stajale. Onda ću ponovo da operišem nos, jer želim još da ga suzim i smanjim. Zategnuću kapke i podići jagodice. Razmišljam i da isturpijam bradu kako bih imala lepši oblik lica... Naravno, staviću i botoks, da se sve to lepo zategne. To će me sigurno koštati 10.000 evra, ali baš me briga - kaže Dalila, koja planira da pokrene i privatni biznis:

- Volela bih da otvorim kozmetički salon u Beogradu. Deo honorara potrošiću i na to da svom ocu Husi ispunim najveću želju i pošaljem ga na hodočašće u Meku.

I dok Dalila razmišlja kako da novac zarađen u "Zadruzi" što pametnije potroši, njen bivši muž Dejan Dragojević skovao je plan kako da joj se osveti! On je odlučio da napiše knjigu u kojoj će raskrinkati bivšu ženu nevernicu.

- Kad je mogla Kija Kockar da napiše autobiografiju, mogu i ja! Tako će ljudi saznati pravu istinu o meni, ali i o mom braku s Dalilom. Sad, kad vraćam film, shvatam koliko je ta žena oduvek bila zla i da je sve radila samo zbog rijalitija. Gadim se samom sebi što sam bacio pet godina života na nju - iskren je Dragojević.

Filip oće u kuvare, Aleksandra planira udaju

Dalilini i Dejanovi novi partneri imaju nešto skromije planove. Filip Car bi da postane kuvar, dok Dekijeva devojka Aleks Nikolić mašta da se uda za njega i rodi mu decu.

- Uživam da spremam hranu, a vala i da jedem. Nagojio sam se kao svinja! Ako ne budem imao novca da otvorim restoran, voleo bih da se zaposlim negde kao kuvar - kaže momak iz Crikvenice, dok Aleks priznaje da su njeni planovi vezani samo za Dejana:

- Želim da se udam za njega i rodim mu decu! Nikad nisam bila ovoliko zaljubljena u nekog momka kao što sam u Dekija - kaže ona.

Sandra Rešić i Anđelo Ranković planiraju da se presele u daleku Kolumbiju. Pevačica i maneken žele da započnu privatni biznis u ovoj zemlji.

- Imam drugove u Kolumbiji koji odlično zarađuju. Voleo bih da odemo tamo i zaradimo lovu, a onda da se vratimo u Srbiju i da Sandra nastavi karijeru. Još se dogovaramo oko svega - kaže Ranković.

