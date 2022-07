ALEKSANDRI JE TEŽAK PERIOD, NE MOŽE DA PRIČA, MAJA JE DNO DNA: Bivša zadrugarka otkrila detalje, a NJEMU ruku nije pružila!

Ana Spasojević, bivša rijaliti učesnica, otkrila je da se čula sa Aleksandrom Subotić koju je suprug prevario sa Majom Marinković.

Ana smatra da je Aleksandra trebalo to da očekuje od Maje.

- Čula sam se na kratko kad se to izdešavalo sa Aleksandrom, ona je baš bila potresena, nije mogla ni da priča. Očekivano od Maje, ona je takva, sva vrcava, luda. Taj postupak nije okej. Čuvala joj je decu, Taki se družio sa njima, stvarno ne znam, dno dna je šta je Maja uradila, ali šta smo očekivali od Maje? Aleksandri je jako loše, treba da vidi šta će sa decom... Težak joj je period i ima moju podršku - zaključila je Spasojevića.

Sa mnogima se svađala u "Zadruzi 5", a sad Ana priznaje kome ni ruku nije pužila.

- Da, sa 90 posto njih, ali bilo mi je drago da sinoć vidim drage ljude, Sandra Rešić, Anđelo, Dejan Dragojević... Tu još par osoba. Očekivala sam i želela da Dejan pobedi. Zaslužio je. Mimi i Gruji nisam pružila ruku, rekla sam joj da sam je pljuvala, ali je brzo prešla preko toga, zvala Amara bivšeg dečka, flertovala. Tako da, Mima i Gruja, to nema veze sa mozgom. Snimila je poruku Amaru i rekla da se izvinjava za sve što se desilo, da će se čuti, to je uglavnom to. Gruja bolje da čeka ženu i decu, nego Mimu. On je svakako sve izgubio, on je najveći odron, najveće đubre, najveće zlo koje postoji. Prozivao me je sinoć u studiju, biće tužen za to što je izneo, da može da me plati, tako da neka dokaže. Njemu neće biti dobro. Žena može da mu se vrati samo ako je luda - rekla je Ana.

