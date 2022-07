KIDNAPOVALI SU MI DETE! Severina žestoko odgovorila direktorki škole: Zlostavljali su nas, viđala sam SINA 88 sati mesečno...

Severina Vučković oglasila se nakon što je državno tužilaštvo u Zagrebu tereti za dva nametljiva ponašanja prema Ljiljani Klinger, direktorki zagrebačke škole koju pohađa njen sin.

Ona je detaljno objavila i objasnila u "Pismu jedne majke" gde je do detalja opisala kroz šta je njeno dete prošlo u školi zbog čega je ona uputila pretnje direktorki. Takođe je navela da je u sve bio upleten njen bivši verenik Milan Popović kojeg je optužila da se udružio sa direktorkom škole. Istakla je, da dete nije viđala zbog njih.

Severina je na svom Instagram profilu objavila i lekarske nalaze i istakla je da sudija nije hteo ni da ih pogleda i da joj je odmah oduzeo dete.

"Predala sam joj nalaze. Sudija nije želeo da pogleda nalaz, niti da poziva svedoke ili lekare. Presudila je da mi dete oduzmem jer ga „namerno“ nisam odveo u školu?!? Oteli su mi dete odmah 28. novembra. na 20 meseci „kao privremena mera”. Da se ​​razumemo, to nije bila presuda, već organizovana kidnapovanje deteta. Zbog tih gospođa i stručnjaka viđala sam dete samo 88 sati mesečno. Dva puta mesečno bilo je moguće prenoćiti kod kuće. Nakon otmice, sudija je srećno otišla na skijanje sa ocem, a otac je donirao školi. I bili su srećni.

To su godine zlostavljanja i deteta i mene na pravdi Božijoj. Kad smo već kod Boga, i njega je direktorka bez mog pristanka izbacila sa veronauke. Juče sam sa sinom došao na more, ali su „direktorka iz pakla“ i njena advokatica Željka Pokupec prvog dana našeg odmora ponovo objavile da me tuži DORH.

Znate šta sam joj napisao, a sada znate šta je tome prethodilo. Šta biste joj napisali?

Valjda je trebalo da pošaljem kafu i slatkiše tim finim damama?", zaključila je Severina na svom Instagram profilu.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

Bonus video:

02:33 SEVERINA SE TRESLA U NJEGOVOM PRISUSTVU! Nela Bijanić progovorila o ŠOKANTNOM početku karijere i OZOGLAŠENOM HASANU