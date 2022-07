OVAKO JE SUBOTIĆKA ULOVILA BOGATOG PECU! Platio Aleksandru, pa planula ljubav, svi detalji PRVOG SUSRETA!

Aleksandra Subotić i Petar Raspopović pre emotivne veze imali su prvo poslovnu saradnju. Nakon što je izašla iz "Zadruge", Subotićka se posvetila svom Instagram profilu, preko kojeg je počela da radi i zarađuje novac.

Između ostalog, nju su angažovali da reklamira obuću i garderobu koju upravo Raspopović dovozi iz Kine u Srbiju.

- Aleksandra je nakon skandaloznog raskida sa Davidom Dragojevićem pokušala da se posveti sebi i trudila se da radi i zarađuje što više. Tako je prihvatala oberučke sve ponude koje je dobijala za reklamiranje preko Instagrama, ali nije ni slutila da će se zaljubiti u jednog od svojih klijenata. Kada je video slike, Petar je odmah bacio oko na nju i odlučio da želi da je upozna. On je imao sve što je Sandri trebalo u tom trenutku, bio je pun razumevanja za nju, pažljiv i brižan. Brzo su otpočeli vezu, a kasnije su dobili i dete - otkrio je Pecin prijatelj za Kurir.

Hvalila se luksuzom Subotićka uživala u Pecinom bogatstvu

Aleksandra se ubrzo nakon što je otpočela vezu sa Petrom preselila u njegovu vilu u Ledincima, blizu Novog Sada. Peca se potrudio da ugodi svojoj mladoj izabranici, ispunjavao je svaki njen hir, a u velikom dvorištu pored ogromnog bazena posadio je palme. Aleksandra se u to vreme često hvalila na Instagramu životom na visokoj nozi, pa je tako jednom prilikom pratiocima pokazala krš u kući, naglašavajući kako čeka da joj dođu žene koje će joj srediti stan. U to vreme mnogi Subotićkini pratioci komentarisali su da je pored Pece postala još razmaženija jer je izjavila da je dobila ličnog vozača bez obzira na to što ima položeno.