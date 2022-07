SAD JE ZVANIČNO! MAJA MARINKOVIĆ JE U VEZI SA PECOM: Starleta se oglasila iz Crne Gore i sve PRIZNALA!

U jeku skandala koji se dogodio, Maja Marinković otputovala je sa Pecom Raspopovićem u Crnu Goru.

Maja se ekskluzivno oglasila i priznala da je u vezi sa Pecom.

foto: Printscreen

- Sa Takijem je sve ok, prihvatio je to. Hoću da se ogradim od toga da bilo koga provociram, i da sam izjavila da neko treba da ide iz stana. To nije istina i u to ko će i gde da živi ne ulazim. Peca i ja jesmo zajedno, ali ne provociram nikoga već živim svoj život - rekla je ona za Alo.

Podsetimo, Taki je nedavno rekao da ništa ne zna o tome:

- Kada budem dobio odogovor, reći ću vam. Ja nisam ništa primetio kada smo se družili, sve je bilo u redu. Ja sam uvek uz svoje dete šta god da uradi. Ne bih da širim temu, podržaću je šta god da uradi. - rekao je Taki.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, screenshot

00:34 Bahata Maja Marinković i drugarice divljaju ulicama