STARLETA JAVILA TAKIJU DA JE MAJA SA SUBOTIĆKINIM MUŽEM: Marinkovića šokirao poziv ćerkine drugarice, ove detalje mu je OTKRILA!

Radomir Marinković Taki saznao je od Tijane Ajfon da mu je ćerka u vezi s vanbračnim suprugom Aleksandre Subotić Petrom Raspopovićem zvanim Peca Vijagra. Učesnica "Zadruge" mesecima je i od oca krila da je najboljoj drugarici preotela partnera, pa je on bio u šoku nakon što mu je Tijana sve ispričala. A da je njena informacija tačna, potvrdio je i snimak koji je preplavio portale a na kojem se vidi kako se Maja i Peca ljube u bazenu tokom odmora na Zlatiboru.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Njih dvoje su s planine otišli u Crnu Goru na more i Takiju se danima nisu javljali. On je pokušavao da stupi u kontakt s ćerkom i Pecom, ali mu to nije polazilo od ruke, sve do utorka uveče, kad mu se Maja konačno javila i potvrdila da je s Raspopovićem u vezi.

foto: Pritnscreen

- Maja i Tijana su poslednjih meseci vrlo bliske, pa me ne čudi što se Tijana javila Takiju. On je bio van sebe. Nju je Maja pozvala isti dan i rekla joj je da su medijski napisi tačni, ali da je između nje i Pece ljubav u pitanju i da joj je potrebna podrška. Tijana ju je saslušala, a onda je okrenula Majinog oca i sve mu prenela. Taki je bio u šoku, nije mogao da govori, ali mu je bilo drago da zna da je njegova mezimica dobro.

On i Tijana su se čuli još nekoliko puta, mislim da se ona sažalila na Takija i da je naterala Maju da utiče na Pecu da se jave zabrinutom čoveku - zaključio je dobro obavešteni izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Pozvali smo Tijanu Ajfon kako bi nam prokomentarisala ove navode, ali se nije javljala, dok se Taki oglasio na Instagramu i potvrdio da se čuo s Majom, ali je istakao da neće davati izjave.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

01:31 Taki o Majinoj aferi sa Subotičkinim mužem