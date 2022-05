TAKI MARINKOVIĆ PIŠE KNJIGU: Izneću sve detalje privatnog života, dokaze i fotografije, a poseban deo posvećen je MAJI!

Radomir Marinković Taki, otac nekadašnje zadrugarke Maje, rešio je da na papir stavi svoju životnu priču.

On je istakao da sve što je preživeo treba da bude zapisano.

- Odlučio sam da napišem sve ono što sam prošao, da me svi upoznaju na pravi način, da vidi ljudi ko sam ja zapravo. Mnogi misle o meni razne stvari, a istina je drugačija, i eto, sedeo sam sa prijateljima i došli smo na ideju da napišem sve o mom životu, biografsku knjigu koju će pratiti i dokazi, fotografije, suva istina - poručio je Radomir za Republiku.

- Mene poznaju mnogi ljudi, za koje neko nije ni čuo, ja sam u ovom gradu odrastao. Imam prijatelje na pozicijama, imam prijatelje i kojima ja pomažem svakodnevno da prežive njihov dan. Koliko sam samo porodica pomogao, a da ljudi to ni ne znaju, jer ja nisam neko ko voli o tome da priča, ne hvalim se tim stvarima, bolje da me ljudi mrze, zbog nečega što nije istina, nego da me vole, zbog toga.

- Ja već uveliko pišem knjigu, otkriću sve i o ljubavnom životu, jer znam da to mnogi komentarišu, a mnogima neće ni biti dobro, kada budem sve napisao šta sam proživeo. Ja nisam voleo mnogo žena, ali kada sam voleo, to je bilo veoma jako, mnogo puta su mi lomile srce, nisam se nadao, a imao sam i one filmske susrete posle nekoliko godina sa velikim mojim ljubavima - dodao je Marinković.

- Te emotivne susrete ću otkriti sve u mojoj biografiji. Pa, vi za mnoge znate, ja nikada to nisam krio, ali ja sam neko ko o tome ne priča javno, nisam ja neki paćenik, mučenik da pričam sad javno o tome. Mnoge su me iskoristile, povredile i ostavile, kada sam im omogućio život iz sna, ali dobro, ja uvek kažem, ja sam Taki humanitarac.

Taki ističe da će poseban deo ovog štiva posvetiti ćerki Maji.

- To će biti posebno poglavlje, javnost ni ne zna kroz šta smo Maja i ja prošli, koliko je to bilo teško odrastanje i koliko smo imali uspona i padova. Zajedno smo bili u svim trenucima, a niko ne bi verovao o nekim detaljima koje će imati priliku da pročitaju. Maja je moje dete koje ja volim najviše na svetu, ona je moj pokretač, omogućio sam joj život koji je zaslužila posle svega što smo prošli, a sve ćete imati priliku da pročitate uskoro - zaključio je Radomir.

