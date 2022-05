OVO JE DOM MAJE MARINKOVIĆ I TAKIJA! Crvena soba, pehari na ormaru, gareroba na sve strane, a imaju i S*KSI REKVIZITE

Ekipa Kurira prva je imala priliku da zaviri u dom bivše zadrugarke Maje Marinković.

foto: Damir Dervišagić

Njen otac Radomir Taki Marinković pokazao nam je Majinu sobu, u kojoj je odelo poslagano kao u butiku.

foto: Damir Dervišagić

Tu je i mnogo obuće koja se nalazi u jednom ćošku.

foto: Damir Dervišagić

Na ormaru su brojni pehari i priznanja.

foto: Damir Dervišagić

Taki nam se pohvalio da u stanu imaju i lisice.

foto: Damir Dervišagić

- To što moja Maja pravi skandale po Beloj kući, to je Zadruga, šou. To je ona. Ona uđe, razvali sve za dva minuta, to treba narodu, ali je na moju štetu i loše za moje zdravlje. Maja se mnogo zaljubila u Janjuša, mene je najveći strah od njenog izlaska. Kad ona izađe biće tu još jurnjave, ali mislim da će se to završiti - priča nam Taki na početku razgovoru. Prva ljubav Potom prelazimo na Majino detinjstvu. Odrastala je, kaže njen otac, kao princeza.

- Kuću na Avali u Belom Potoku gde je Maja odrasla sada renoviramo. Ona je živela pod staklenim zvonom, šta god je poželela imala je. Moja pokojna majka i ja smo odgajali Maju, išli smo na roditeljske, vodili je na balet. Ja sam njenu ljubav kupovao parama. Zaljubljivanja, pubertet, sve smo prošli. I bežanje sa časova, ja sam išao da joj pravdam sve časove, ipak sam ja čovek modernih shvatanja, rekao je između ostalog Taki.

foto: Damir Dervišagić

A. P. / foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

00:08 BAKA PRASE SE BAHATIO NA BEOGRADSKOM SPLAVU ZA SVE PARE! Polivao ROLEKSA šampancem, a onda pokazao PAPRENI RAČUN i šokirao!