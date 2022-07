SKANDAL! PROCURILA ŠOK PREPISKA SEVERINE I DIREKTORKE: MONSTRUME, zlostavljala si me 3 godine, dete ste mi VUKLI i zaključavali

Hrvatsku pevačicu Severinu Vučković državno tužilaštvo u Zagrebu tereti za dva nametljiva ponašanja prema Ljiljani Klinger, direktorki zagrebačke škole koju pohađa njen sin kog ima sa Milanom Popovićem, i Gordani Buljan Flander, bivšoj direktorki Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba.

Severina je sada na svom profilu na Instagramu objavila prepisku sa Ljiljanom kojoj je navodno pretila.

"Direktorka iz pakla, Ljiljana Klinger, mesecima obmanjuje policiju, DORH, javnost, navodno jer se boji mojih prijetnji. A kad sam javno, pre tri godine, rekla da je moje dete maltretirala, nikom ništa. A kažu da sve institucije rade za "dobrobit deteta". Jedine ozbiljne pretnje s moje strane su bile da ću dati sve u medije?!? Za takve poput nje to je velika pretnja. Ona je povlašćena dikrektorka, njeni učenici se direktno upisuju na MIOC. Kako to, kako to? Neke mame je zatvarala u školu i brojnih primera ima", piše Severina, pa dodaje:

"Prijavila me treći put DORH jer se boji za sve ono što je radila. Od prvog dana školovanja mi je zabranila da odlučim ko će doći po moje dete. Otac se nije slagao sa mojim izborom, što je ona slepo sledila i tako kršila 4 godine sudsku presudu. Prepiske koje je dala medijima su nepotpune. Da je, kako tvrdi, bila toliko ustrašena, opovrgavaju njene poruke koje mi je slala. To nisu bile pretnje nego komunikacija primjerena njenom ponašanju. Donosim nove poruke, gde se vidi da me zvala na dan ročišta u Splitu. Naizgled, ljubazna gospođa… vidi se da sam ja nju blokirala, ona mene nije. Kako to? Kako to? Evo nove pretnje, ako i dalje bude iznosila neistine na svedočenjima, onda ću pustiti sve njene mejlove van."

Podsetimo, prema optužnici, Severina je od 4. jula do 20. oktobra 2021. godine poslala Ljiljani Klinger više od stotinu poruka, preko mreže "WhatsApp".

