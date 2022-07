OVE MUŠKARCE JE KARLEUŠA VOLELA PRE TOŠIĆA! Prvi dečko bio joj BOKSER, drugu ljubav joj UBILI, za jednog je bila udata 5 meseci!

Pevačica Jelena Karleuša priznala je nedavno da se razvodi od fudbalskog menadžera Duška Tošića sa kojim je 14 godina bila u braku.

"Duško i ja smo se dogovorili da sporazumno okončamo naš brak posle 14 godina. Nažalost, Duško više ne vidi sebe kao deo naše porodice, "napisala je ona tada izmeđuostalog.

Jelena je poznata po tome što nema dlake na jeziku, a veoma je zanimljiv i njen ljubavni život. Ovo su muškarci za koje javnost zna da je Karleuša sa njima imala romansu:

1. Nemanja Mladenović

Malo je poznato da je Jelenin prvi dečko bio bokser Nemanja Mladenović, ona je tad imala 16 godina, a u vezi su bili par godina.

"Meni se prva ljubav desila kad sam imala 16 godina i evo traje, sve do sada. To je moj sadašnji dečko. Inače, moj prvi dečko. Zove se Nemanja. On je sportista i velika mi je podrška u životu i u poslu. Ja se nadam da ćemo dugo godina biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. On je čovek koji meni puno pomaže i daje mi satisfakciju da nastavljam da se bavim ovim čime se bavim. Puno ga volim, nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petoro dece", ispričala je pop pevačica kada je imala 19 godina i i dalje volela Nemanju.

2. Zoran Davidović Ćanda

Karleuša je 1999. godine bila u vezi sa biznismenom Zoranom Davidovićem Ćandom. Međutim, ova Jelenina ljubavna priča nije se lepo završila. 23. marta 2000. godine, Davidović je ubijen i to prilikom povratka sa sahrane novosadskog biznismena Branislava Lainovića Dugog. Jelena je posle njegove smrti napravila malu pauzu u karijeri, da bi se 2001. godine vratila na scenu albumom "Za svoje godine".

3. Bojan Karić

Kada je 2002. godine snimila album za "BK Sound" Jelena je otpočela romansu s jednim od naslednika bogate imperije Bojanom Karićem. Venčali su se u septembru 2004. godine, ali nakon nepunih pet meseci braka i razveli.

4. Vladan Marić

Nakon razvoda od Bojana, Karleuša je bila u vezi sa biznismenom Vladanom Marićem. Ova ljubavna priča započeta je sredinom jula 2005. godine kada su se Karleuša i Marić upoznali na jahti "Peršing" kojom su plovili u užem krugu prijatelja.

5. Duško Tošić

Pevačica je 2007. godine upoznala sedam godina mlađeg fudbalera Duška Tošića. Duško ju je slagao za godine i rekao da ima 26, a ne 20. Na prvi pogled joj se mnogo dopao, a posle dva dana poznanstva je otišla kod njega u Francusku. Osim izgledom, osvojio ju je pažnjom i u njemu je pronašla čoveka sa kojim bi želela da ima decu. Karleuša je jednom prilikom izjavila da ima selektivnu amneziju i da se seća jedino Duška Tošića, muškarca koga smatra svojom prvom ljubavlju. Jelena i Duško imaju dve ćerke - Atinu i Niku.

