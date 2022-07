NE SPAVAM 3 NOĆI, POD STRESOM SAM! Rada Manojlović povredila nogu i ne može da dođe sebi, plaši se da savije KOLENO

Pevačica Rada Manojlović pala je na nastupu i povredila obe noge, tačnije kolena, zbog čega je morala da reaguje Hitna pomoć.

Sada kaže da nikako ne trpi bol i da joj je prag bola ravan nuli.

Nekoliko dana nakon povrede, Rada je nastavila sa nastupima, pa je tako došla u kratkoj haljini, ali skroz u zavojima zamotanih kolena.

foto: Kurir

- Dobro sam, još uvek je to jako sveže, ali sam bila kod jednog fenomenalnog doktora i psihički me je opustio. Rekao mi je da se ponašam normalno jer nisam ništa slomila, to je ono najvažnije. Bog me čuva, kad već nemam pameti imam sreće. Ono je bio čist beton, a ja glumim kaskadera na bini. Ljudi su sa manjih visina padali i pucale su im čašice i svašta nešto, a ja sam prošla bez ušivanja - rekla je Rada.

Kako navodi, sada se psihički bji svakog pokreta.

foto: Kurir

- Možda bih i mogla da savijem kolena, ali ja se sada plašim, ali su stvarno oderotine, šteta ovakvih nogu.

Na pitanje da li je planirala da otkaže nastupe zbog povreda, kaže da je bilo i misli o tome, ali da je ipak odlučila da nastavi sa poslom.

- Ne spavam tri noći, pod stresom sam. Navikla sam da igram i znate kako izgledaju moji nastupi i nemam pojma kako ću dalje da nastupam. Ne znam kako to da izvedem, da li ću od adrenalina ponovo da skočim i da se ponovo povredim. Inače mrzim bol, prag tolerancije mi je nula. Nisam smotana i nisam se nikad udarila, ovo je prvi put - rekla je Rada.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Blic