ZVEZDA GRANDA IMALA TEŠKU SAOBRAĆAJKU: Čudo je što sam ŽIVA! Slomila karlicu, imala operaciju, sad je u KOLICIMA (VIDEO)

Bivša učesnica popularnog takmičenja "Zvezde Granda", Stela Rade, zabrinula je sve na društvenim mrežama kada je otkrila detalje svoje saobraćajne nesreće.

Ona se sa drugom vozila na motoru, kada ih je udario auto. Tom prilikom njen prijatelj polomio je obe ruke, a ona karlicu. Nakon teške operacije, Stela još mesec dana mora ostati u kolicima, a onda će polako moći da se vraća svakodnevnom životu.

Na društvenoj mreži TikTok, pevačica je opisala do detalje, kako se saobraćajka dogodila.

- Svega se sećam. Drug i ja smo išli na more motorom i kad smo se vraćali, osetili smo naglo kočenje. Osetila sam jak udarac u donjem delu trbuha. Sećam se da sam poletela kroz vazduh, letela sam preko auta. Bile su mi otvorene oči i prva pomisao mi je bila: 'Da li je moguće da mi se sad to desilo'. Pala sam na zadnjicu. Mislila sam da ću umreti, jer čim bih malo pomerila nogu, osetila sam unutra, dole da mi se sve pomera i razdvaja. Bila sam sigurna da je to neko unutrašnje krvarenje i samo sam čekala ishod.

- Auto se zaletelo direktno u nas. Čoveku se kao slošilo. Na kraju se ispostavilo da je konzumirao alkohol. Ležala sam na podu i već sam se bila pomirila sa sudbinom. Dok sam čekala medicinsku pomoć, nazvala sam majku. U tom trenutku sam se smirila i rekla joj: 'Samo da ti javim da smo imali saobraćajnu nezgodu, samo čekamo policiju i hitnu da rešimo to zbog procedure. Ništa ne brini'.

- Ja sad čekam operaciju. Slomila sam karlicu. Slomila sam stidne i pubične kosti i trticu. Doktori to sve moraju spojiti, staviti tu neku pločicu. Dečko koji je vozio motor je dobro. On je polomio ruke. Nesreća je bila teška. Čudo je što smo živi - rekla je pevačica nedavno.

U međuvremenu, došlo je do operacije, koja se uspešno završila, a Stela se trenutno nalazi u kolicima. Ipak, za jedno mesec dana, kako je sama navela, ona će opet moći da stane na noge.

