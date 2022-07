NIKO ME NEĆE, A NA MENI SVE PUCA! Tea Tairović otkrila detalje LJUBAVNOG života, od ovakve BOMBE niko nije očekivao te reči

Pevačica Tea Tairović tvrdi da joj u ljubavi baš i ne ide sjajno, iako to niko ne bi rekao.

Tea ima mnogo udvarača, ali nema vremena za njih.

- Udvarača ima. Nije to sad ništa vredno pomena. To je onako usput. Ja nemam vremena, niti se na jednom mestu puno zadržavam, samo udele komplimente i to je to. Moj ljubavni status je kao i uvek srednje žalostan - rekla je pevačica, pa se našalila na račun svog seksepila:

- Niko me neće, a na meni sve puca!

Ona je zatim prokomentarisala to što su društvene mreže preplavljene klipovima na kojima mlati šuške, zbog čega je mnogi nazivaju kraljicom bakšiša.

- To tako izgleda na snimcima, ali to zaista nije tako. A što se tiče nastupa kao što je ovaj, kada smo odvojeni od publike, bakšiš nije nešto čime se mi pevači vodimo, nego se vodimo time da atmosfera bude odlična. To je ono što bude ili ne bude, niko o tome specijalno ne razmišlja - kaže folkerka i dodaje kako je došlo njeno vreme:

- Moj maksimum je sada, ali ja se nadam da ću ići i dalje. Iako ne budem, zapravo sam publici zahvalna na svemu što sada imam. Ovo je stvarno nešto što retko ko doživi i jako sam srećna.

U poslednje vreme dosta se spekuliše o njenim nekretninama, pa su je pitali da li će pazariti još neku nakon letnje turneje.

- Ja sam i pre svega ovoga bila stambeno obezbeđena, ali ko zna videćemo. Možda. Polako - zaključila je pevačica.

