ERA OJDANIĆ SA OBA UNUKA ULAZI U ZADRUGU 6! Folker otkrio glavni motiv za učešće u rijalitiju: Ja kako kažem tako mora biti!

Folker Era Ojdanić otkrio je da u rijaliti program Zadruga 6 ulazi sa oba unuka.

Naime, kako je Kurir prvi pisao, Erin unuk Nikola će u rijalitiju otkriti šokantne detalje posla zbog kog je završio iza rešetaka. Sada je dobio ponudu od 1.000 evra nedeljnog honorara i uskoro bi trebalo da potpiše ugovor.

foto: Printscreen/Premijera

Kako provodite tople letnje dane, imate li puno posla?

Non-stop sam zauzet, radim punom parom, ali sam ipak uspeo da nađem sebi oduška jedno pet dana i da odem malo do Bečića. Malo sam se sunčao i pocrneo, a ići ću opet na odmor krajem avgusta ili početkom septembra. Moram pre toga da završim poslove na imanju, treba razmišljati o vremenu koje nam dolazi, biće ova zima i hladna i gladna, rekao je Era za Objektiv.

Koliki vam je bio najveći honorar i na šta ste potrošili taj novac?

- I sve što sam steko, potrošiće neko. Nikada nisam preterivao sa honorarima, nisam jedan od onih ljudi koji radi kod nekog ugostitelja i da ga klepim nekim teškim honorarom, pa da ja stavim pare u džep, a on i osoblje da idu praznih džepova kući.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

A bakšiši, da li je vaša publika galantna?

Kako da ne, to su ljudi koji me poštuju, cene i vole da se vesele. Dođu na pečenje sa porodicom, daju mi po sto-dvesta evra i traže da im otpevam pesmu. Međutim, to su opet bakšiši u nekim normalnim okvirima, ne treba preterivati ni u čemu, pa ni u bakšišu (smeh).

Koji trenutak u karijeri ćete pamtiti kao najšokantniji?

- Znate šta, nikada se nisam nadao da ću nekada u životu da pevam pred nekim ko vodi ljubav kao Viki i Marko u „Zadruzi". Svašta se dešava, pa se desilo i to. Mnogi su me posle napali, ali šta je trebalo da uradim? Mladi su, došlo im uz moju pesmu da se

Priča se da će u narednu sezonu rijalitija „Zadruga” ući vaš unuk, da li biste vi ušli?

U septembru ulazim u ,,Zadrugu 6” sa moja dva unuka.

Šta možemo da očekujemo od vas, šta vam je glavni motiv za ulazak u rijaliti?

Ulazim da bih išlifovao unuke kako da budu veliki mangupi i frajeri, a da to bude na jednom zavidnom nivou. Glavni motiv mi je, naravno, novac.

Znači i unuci su pristali da učestvuju u rijalitiju?

Nema kod mene hoćeš-nećeš. Kod mene se zna ko je gazda u kući, kako ja kažem, tako mora da bude.

foto: Instagram

Kurir.rs/Objektiv

