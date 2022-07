NEKE STVARI NIKAD NEĆU ZABORAVITI Prošlo je 3 godine od smrti Dijane Milojković Stefan Karić otkrio šta će uraditi na današnji dan

Bivši učesnik Zadruge Stefan Karić progovorio je o preminuloj misici Dijani Milojković, koja je bila njegova najveća životna ljubav. Ona je izgubila bitku sa opakom bolešću 2019. godine, a danas se navršava treća godišnjica Dijanine smrti.

Karić svaki put zaplače na pomen Dijaninog imena, a sada je za Pink.rs progovorio o tome kolika je njegova bol i nakon tri godine od smrti.

- Nisam se čuo sa Dijaninom porodicom, otići ću do crkve da zapalim sveću. Tri godine otkad Dijana nije sa nama... Nastavio sam dalje da živim svoj život, ali jednostavno neke stvari nikada neću zaboraviti, to je činjenica... Imam devojku sa kojom sam godinu i po dana, tako da ne bi bilo primereno da pričam detaljnije o tome, razumite me - poručio je Stefan Karić.

Podsetimo, Dijana je preminula 22. jula 2019. godine. Više od dve godine vodila je borbu sa opakom bolešću. Dijana je mis Evrope iz 2014. godine, a svojim odnosom prema borbi sa rakom inspirisala je hiljade ljudi koji se ugledaju na nju.

