IVAN LJUBA JE POBEDNIK PRVOG VELIKOG BRATA! Od tada je prošlo 16 godina, on danas ima 42 godine, evo kako IZGLEDA i čime se bavi!

Reklo bi se da su rijaliti šou programi nekada bili drugačijeg karaktera, publika je tada primećivala i podržavala, čini se, potpuno drugačije profile ljudi od onih koji se podržavaju danas.

U prvom domaćem rijaliti programu “Veliki Brat” koji je prikazivao 2006. godine, pobednik je bio Ivan Ljuba, pijanista iz Beograda.

Po opštoj oceni Ivan je bio najveći favorit za pobedu od samog početka, pre svega zbog svoje pristojnosti, obrazovanja i očigledne inteligencije. Ivan je bio tih i povučen, i pokazao je prave vrednosti i kvalitete.

foto: Printscreen

Publiku je osvojio lepim manirima i vaspitanjem, a po završetku rijalitija nije mnogo mario za pravljenje skandala, izjave, intervjue. On je čak sasvim nestao iz javnog sveta, i posvetio se koncertima.

Ivan je bio tih i povučen, i pokazao je prave vrednosti i kvalitete. Publiku je osvojio lepim manirima i vaspitanjem, a po završetku rijalitija nije mnogo mario za pravljenje skandala, izjave, intervjue. On je čak sasvim nestao iz javnog sveta i posvetio se koncertima sa Beogradskom filharmonijom koje je održavao širom Srbije.

foto: Printscreen

-Na kraju prve godine umrla mi je mama, počeo je raskol i raspad svega. Imam dva starija brata, Filipa i Davida, ali Filip je izbegavao da se eksponira, on je još gori od mene. Jedan brat mi je oženjen i živi u Rakovici sa ženom i dve ćerke, a drugi je u tatinom stanu, dok je tata kod prijateljice. Radim kao profesor klavira u osnovnoj muzičkoj školi, a đaci su mi od pet do trinaest-četrnaest godina. Zovu me Ivan i sve češće mi se obraćaju sa ti, a trebalo bi sa Vi. Ne zbog mene, nego iz poštovanja prema instituciji koju predstavljam. Napolju možemo na ti, meni ne smeta, ali problem je kad mi na hodniku viknu: “Ej, Ivane!” Nisam strog. A šta znači biti strog? Kada uzmu maha, priđem im na njihovom jeziku, znam kad treba da se zategne - rekao je jednom prilikom Ljuba za domaće medije.

Danas, Ivan ima 42 godina i dosta se promenio od vremena kada je pobedio u rijalitiju. Danas je profesor klavira i ljubitelj je ekstremnih sportova. Sarađivao je sa operskom pevacicom Draganom Tomić, oprobao se u džezu, kamernoj i filmskoj muzici. Ivan se već godinama profesionalno bavi paraglajdingom, leteo je na preko 2000 metara u Turskoj, Grčkoj…

Inače, Ivan Ljuba je na svom Fejsbuk profilu objavio poslednju profilnu fotografiju 14. jula 2021. godine, pogledajte kako sada izgleda:

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)