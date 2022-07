ŠOKANTNO! Vesna Đogani za Kurir TV otkrila kakve se DEVOJKE SVIĐAJU ĐOLETU: Njemu ne prilaze, zbog ovoga MENE TO VIŠE NE DOTIČE

Devojke koje bi Đoletu prišle, znaju po njegovom pogledu da ne rade to. Jer ih on pogledom saseče. Prosto on ne voli takve. On više voli da pogleda neku mladu normalnu ženu koja izgleda jako prijatno i pristOjno, a ništa prenaglašeno, otkrila je pevačica Vesna Đogani.