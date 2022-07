ŠOK! VESNA ĐOGANI O SVAĐI SA ĐOLETOM: Pakujem kofere, selim se, ispred svih me je vređao BRATE, ŠTA TI JE PUSTI ŽENU NA MIRU?!

U novoj epizodi Kontra show emisije gostovali su Vesna i Đole Đogani zajedno sa Vladanom Savićem iz Magla benda. Sa autorkom i voditeljkom emisije, Jelenom Nikolić dotakli su se priča o porodičnim problemima, tugama, svađama, prijateljima sa estrade, razvodima i svim onim detaljima koje do sada nismo čuli od njih, pa je već na samom početku atmosfera postala uzavrela i šokantna.

Između ostalog, na pitanje ko je najviše na sceni nervira, Vesna je kao iz topa odgovorila - Milica Pavlović! Đole se nadovezao kako je pored estradnog polja, veoma značajno voditeljstvo te je otkrio da mu je najgori intervju u životu bio kod Ognjena Nestorovića i dodao da je poznati voditelj veoma neprofesionalan.

foto: Kurir Televizija

Između ostalog Vesna i Đole su ispričali kako su se jednom posvađali.

- Mi znamo kako Vesna peva. Imala je jednu situaciju. Ona je otprvala. Tada su u studiju bili Kobac i Kon. Oni su bili zadovoljni, ali ne i ja - rekao je Đole Đogani.

- Počeli smo da se svađamo. Đole me je pitao da li sam spremna da pređem na novi nivo - rekla je Vesna.

foto: Kurir Televizija

A potom se nadovezao Đole.

- To nije bilo to, a Kobac i Kon me gledaju, i bili su u fazonu: "Brate, šta radiš, to pusti ženu na miru" - ispričao je Đole.

foto: Kurir Televizija

- Neprijatno je bilo u tom momentu. Pred svima me je vređao, svađa se sa mnom. Tad sam već u svojoj glavi i videla i rekla, da hajde da mu to sad izrecitujem, ali ja sam ozbiljno mislila u svojoj glavi da smo mi završili, da ću da psakujem kofere, iselim se i to je to - ispričala je Vesna u Kontrashow-u.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:25 Vesna Đogani i Slađa Delibašić pokazale u kakvim su odnosima