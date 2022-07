SUBOTIĆKA ISELILA PECINE STVARI IZ STANA U NOVOM SADU! Detalji Aleksandrine žestoke OSVETE Maji i Vijagri! OVO ĆE IH ZABOLETI

Drama između bivših partnera Aleksandre Subotić i Predraga Pece Raspopovića, koji ju je prevario s njenom dobrom drugaricom Majom Marinković, ne smiruje se već nedeljama.

foto: Printscreen/Instagram

Iako Maja i Peca Vijagra, kako pojedini mediji tvrde, trenutno uživaju u Italiji, dok je Aleksandra još u Crnoj Gori, bivši Subotićkin partner i ne sluti šta ga je prethodnog vikenda snašlo u Novom Sadu. Naime, iako su pojedinci tvrdili da će Peca, nakon što se vrati sa odmora, život nastaviti u Novom Sadu sa svojom novom devojkom Majom, dok će Aleksandra, navodno posle odmora otići da živi u beogradsko naselje Kaluđerica, kod svog oca Karađorđa Subotića, dok ne nađe stan u kome će živeti sa decom, naš izvor tvrdi da to nije istina. Kako saznajemo, Subotićka je već smislila i realizovala plan kako bi se osvetila bivšem dečku i drugarici zbog toga što su je javno ponizili pred svima.

foto: Printscreen/Instagram

- Agencija za selidbe je za vikend odnela skoro sve Pecine stvari iz stana u Novom Sadu. Sve je bilo spakovano u velike kutije, koje su radnici nekoliko puta stavljali u kombi. Aleksandra je sve ovo pripremila i smislila pre nego što je krenula u Crnu Goru. Samo su joj javili da je posao završen. Ne bi ona podnela da to gleda svojim očima, ona prema njemu i dalje gaji osećanja. Aleksandra ga je pre mora više puta zvala da dođe u stan i da uzme svoje stvari. Međutim, otkad se saznalo da je u vezi sa Majom, on je potpuno ignoriše i nema nikakav kontakt sa njom. To ju je baš iznerviralo - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Ona sada više ne želi ni da čuje za njega, a ni da ga vidi. Priče da će ona da ode iz tog stana su nebuloza, ona tu ostaje sa decom. Peca može da radi šta hoće i da ide gde hoće, ali su mu tu vrata zatvorena, a o Maji tek da ne pričam. Ona samo kad počne da misli o tome da je Maja tu dolazila i radila ko zna šta sa Pecom, dobije nervni napad. Mislim da je Peca ipak koliko-toliko džentlmen i da tu neće praviti problem, mada bi on najradije ostao tu u stanu - zaključuje naš sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, u javnosti je kao bomba odjeknula vest da je nevenčani suprug Aleksandre Subotić Predrag Peca Raspopović uhvaćen kako razmenjuje nežnosti na jednom bazenu sa Majom Marinković, nakon čega su oni i potvrdili da su u ljubavnoj vezi.

- Jedna porodica je uništena - izjavila je tada Aleksandra u suzama nakon što su se snimci pojavili u javnosti.

Subotićka, kao ni Peca ni Maja juče nisu odgovarali na naše pozive.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

00:08 Aleksandra Subotić se mazi sa Šakom Polumentom