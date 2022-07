NEKAD JE BILA SRAMOTA DA BRAK BUDE KAO VEZA, BRAK JE SVETINJA: Estradni par zajedno je 10 godina, Ivana i Petar otkrili KLJUČ!

Ivana Pavković, nekadašnja učesnica takmičenja "Zvezde Granda", je u osmom mesecu trudnoće i sitno broji do porođaja.

Ona i njen suprug, Petar Mitić, čekaju blizance i to dva dečaka.

U poslednje vreme, mnogi brakovi na estradi su se raspali.

- Mislim da pravila nema. Meni je stvarno žao kad to čujem i jesmo toga svedoci. Nekako se stil života i način razmišljanja promenio, nekada je to bila sramota, nekada se mnogo više ispaštalo i trpelo. Čini mi se da se činilo sve da se brakovi sačuvaju. Pričamo o generacijama, kao što su naši roditelji. Danas je to možda i postalo trend "zajedno smo i nismo, brak je kao veza". Mi se držimo te neke devize da je brak svetinja. Mi smo još uvek mladi ljudi i jednostavno moraš da se boriš za sve, za posao, za porodicu, za brak. Kada čovek ima volju, lako se preko nekih sitnica pređe - rekao je Petar, a onda je otkrio kakve kompromise su on i Ivana pravili u braku:

foto: Pritnscreen

- Ima raznih kompromisa, moraš da se prilagodiš. Nije samo u pitanju brak, već i u poslu i u prijateljstvu. Ne mogu da shvatim neke moje mlađe drugare, s obzirom na to da smo mi već zajedno deset godina, a u braku šest - rekao nam je Petar, a onda su nam otkrili da li se njih dvoje svađaju u braku:

- Glupo je da kažem da toga nema.Normalno je da nekad dođe do svađa. Trudimo se da toga nema. Ima jedna ženska stvar, a zovese PMS i tu ste u problemu - rekao je Petar kroz smeh.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Srbijadanas