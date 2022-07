MILIONER IZ BEČA MUVA SUBOTIĆKU, USPEŠNIJI OD PECE! Moćni muškarac dolazi u prestonicu da je UPOZNA, spreman da joj učini sve!

Uspešan biznismen iz Srbije koji živi u austrijskoj prestonici bacio je oko na bivšu rijaliti učesnicu Aleksandru Subotić i s njom ima ozbiljne emotivne planove.

Ovaj moćnik sledeće nedelje dolazi u prestonicu da se zvanično upozna sa starletom.

foto: Printscreen/Instagram

Poželjna "raspuštenica" Aleksandra Subotić

Aleksandra je trenutno najpoželjnija raspuštenica. Na starletu je oko bacio milioner koji živi i radi u Beču. U pitanju je naš čovek koji poslednjih dvadeset godina živi u austrijskoj prestonici. Njih dvoje se još uvek zvanično nisu upoznali, ali Subotićka i te kako zna za udvarača koji će sve učiniti da je zavede.

Ako je suditi po video-snimcima i slikama koje bivša rijaliti zvezda postavlja na društvene mreže, ona je prebolela to što ju je nevenčani suprug Predrag Peca Raspopović prevario sa najboljom drugaricom Majom Marinković i sada može da uživa sa biznismenom koji zbog nje sledeće nedelje dolazi u prestonicu. On je, prema našim saznanjima, dobro upućen u njenu porodičnu situaciju i pored problema koje Aleksandra ima želi da bude sa njom i da je usreći. To potvrđuje njena bliska prijateljica:

foto: Printscreen/Instagram

- Aleksandra je baš propatila i zaslužuje da bude srećna. Ovaj dečko je baš uspešan, daleko uspešniji od Pece i sve će da učini za Aleksandru. Bićete iznenađeni kada budete videli koliko je em lep, em uspešan. Odlepio je za njom i ostalo je samo da se upoznaju zvanično. Rešila je da više neće da pati za Pecom. Ako se sve kockice poklope, i te kako će da uživa sa ovim muškarcem koji joj nikada ne bi emotivno naudio - priča Subotićkina prijateljica.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Aleksandrom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Sa druge strane, Raspopović je za medije poručio da o privatnom životu i trenutnom ljubavnom trouglu ne želi da govori za medije. Peca i Maja trenutno borave u Italiji, gde uživaju na letovanju.

foto: Printscreen/Instagram

Lj. Stanišić

Bonus video:

00:08 Evo šta radi Subotićka u CG dok joj je muž sa Majom