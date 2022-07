ZBOG OVOGA FILIP CAR 2 GODINE NIJE IŠAO U CRIKVENICU: Mića tvrdi da zadrugar nije OPASNA FACA, a tek šta je rekao za Mensura!

Rat između Filipa Cara i Lepog Miće ne jenjava ni posle rijalitija.

Kontroverzni pevač kaže da njegov cimer u rodnoj Crikvenici nije bio skoro dve godine jer je sitni krimos, a ne opasna faca.

- Neka se on nosi u pi*du m*terinu, kao da je bio na robiji dve godine, pa sad kači neke emotivne poruke, kao uželeo se svega. Neka mi se napuši ku*ca, baš! Kvarnog li čoveka! Nije mogao da ode u Hrvatsku zbog problema kojih ima, a nama prosuo neku priču, kao juri ga Interpol, na crvenoj listi je. Rođače, da je tako, došli bi specijalci u rijaliti, hapsili bi te pred kamerama. Da si stvarno neko mudo i da si napravio ko zna kakav haos njih ne bi zanimalo da li si u rijalitiju, crkvi ili bilo gde. A on je zapravo imao neka suđenja, pa nije išao u Hrvatsku jer je hteo da zastari taj neki slučaj. To su stare fore niskobudžetnih kriminalaca. Kakav si ti kriminalac i opasan lik, kad sa 30 godina živiš i dalje kod mame i tate? Žestok momak, strah i trepet, a boji se mačke i pauka? Smejurija teška. Ja sam u tim godinama obišao ceo svet, zaradio kuću, stan, zasnovao porodicu - kaže Mića i osvrće se na Viki Mitrović:

- Ona mi je slaba tačka. Izgubila je karakter, ponos, stav, ma sve! Nije prostitutka zato što to voli, nego da tera inat sebi. Sve je to povezano sa silovanjem i terorom koje je doživela. Ne oseća ni sa kim vezu, to sve radi iz inata i mržnje. Ne mogu nju da gledam kao ostale. Njoj je taj monstrum promenio žvot. Druga je stvar kad neko odraste u normalnoj porodici pa postane ološ i bandit. Njoj ne mogu da sudim. Ona je radila mnoge stvari koje su za osudu, to stoji, ali nju ne mogu da gledam kao ostale.

Lepi Mića priznaje za Svet da je za njega veliko razočarenje i Mensur, koji je devojku ostavio zbog podrške fanova.

- On sluša svoju podršku iz spoljneg sveta, sve što oni kažu i kako oni misle, on se tako ponaša i sve ih pomno sluša. Pa, kad je čuo da se ne slažu sa njegovim izborom, on je istog momenta Milicu ostavio. J*bem ti takvog čoveka koga podrška i fanovi izdržavaju, šalju mu pare, poklone, a on ih sluša. To pokazuje kakav je čovek.

