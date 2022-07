MORALA DA PAZI ŠTA RADI, JER JE ON GLEDA! Lepi Mića otkrio NEPOZNATE detalje odnosa Zorana Marjanovića i pokojne Jelene

Lepi Mića progovorio je o donosu Zorana i Jelene Marjanović, tvrdeći da, prema njegovom mišljenju, među njima nije bilo harmonije.

Smrt Jelene Marjanović pre šest godina potresla je čitav region, a njeno ubistvo ovih dana ponovo je glavna tema medija, nakon što je njen suprug Zoran Marjanović prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo svoje supruge.

O ovoj temi za medije su govorile brojne Jelenine kolege, a sada se ovim povodom oglasio i Lepi Mića, koji je otkrio detalje Jeleninog i Zoranovog odnosa.

Kako je istakao, njihov odnos mu je uvek "delovao čudno".

- Kao par su mi delovali čudno. On nikad nije bio raspoložen, čudan je bio, ali to ne znači da iza toga stoji nešto loše ili da je zbog toga ubica. Ono što sam ja video nije bilo dobro, nije bilo neke harmonije među njima. Sa druge strane, nisam ni video ni čuo da tuku i maltretiraju jedno drugo, samo sam uvek imao utisak da to nije to. Jelena nije šarmirala ljude oko sebe, nije koketirala, i mnogo toga nije dala muzici, a mislim da joj je muž bio prepreka. To je malo bolesno u celoj priči. Kada smo radili zajedno, video sam i osetio da bi neki gosti za stolom dali džak para da im Jelena priđe i otpeva pesme, ali ona nije smela i nije htela jer je Zoran uvek bio sa njom na nastupima. Jelena je uvek prema meni bila top, poštovala me je, a i sa Zoranom sam imao dobru poslovnu saradnju. Ona je delovala kao neko ko ima probleme, a nosi ih u sebi. Ne znam da li nije smela da kaže ili prosto nije bila takva. Bilo je sve čudno kod njih, kao pod stegama, sve na silu. Ne znam zašto - rekao je Mića u razgovoru za "Svet" .

- On je išao uvek sa njom na nastupe i sedeo za stolom za muzičare, uvek je bio kao član ekipe. Ja sam mu govorio da to ne treba da radi, da treba samo da je doveze i pusti je da radi. Da li je slušao kako peva ili je pratio kako se ponaša, ja ne znam, ali ona je uvek zbog njega imala dignutu ručnu kočnicu u poslu. Nije imala slobodu da se prepusti atmosferi, uvek je morala da pazi kako i šta radi, jer je on gleda. Jednom sam hteo da je zovem da radi sa mnom, ali bez njega, jer sam znao da pred njim nije smela da pruži u poslu sve što može - rekao je Mića i dodao da želi da veruje da nije on kriv, ali da veruje državnim institiucijama i pravosuđu.

