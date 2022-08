HTEO KRŠTENJEM U KRUŠEDOLU DA SE OSLOBODI PROKLETSTVA: Dejanu pretili da se ne igra s verom i da će ga stići KAZNA i OSVETA

Dejan Dragojević je imao veliki želju da se krsti na Ilindan 2. avgusta u manastiru Krušedol na Fruškoj gori i da mu kum bude jedan od njegovih najboljih rijaliti prijatelja Lepi Mića.

Posle pobede u "Zadruzi" odlučio je da promeni način života za 180 stepeni, a jedan od prvih koraka na putu bilo je i da se oslobodi svih grehova i prokletstva koje ga je pratilo otkako je promenio veru.

Povukao se

Međutim, nakon što je izašao iz rijalitija i otišao u roditeljski dom u Veternik, a kada je Lepi Mića i zvanično pristao da mu bude kum na krštenju, kako saznajemo od dobro obaveštenih izvora, Dejan je počeo da dobija brojne pretnje sa raznih strana, a posebno iz Šepka. Tamo su posebno bili ogorčeni na ovu njegovu odluku jer su ga prihvatili kao svog, te su ovaj njegov potez shvatili kao uvredu najgore vrste.

Ekstemisti su mu pisali u porukama preko društvenih mreža da se ni slučajno ne igra s tim stvarima i da onaj ko je prihvatio njihovog boga kao gospodara svoga ne sme da menja svoju odluku jer će ga stići teška kazna i osveta. Dejanu nije bilo svejedno i nakon toga je dobro razmislio i odustao od primanja pravoslavlja. Doneo je odluku da o tome javno ne govori pa, ako jednog dana odluči da se krsti u pravoslavnoj crkvi, on o tome neće javno govoriti, kao što se o veri ni do sada nije hteo izjašnjavati. Jedino je u emisiji "Narod pita" na pitanje gledalaca šturo odgovorio:

- Neće se desiti krštenje. Nije došlo do promene plana, bila je priča u rijalitiju. Ja se nisam uopšte čuo s Mićom, treba da ga zovem, ali ne volim da budem u lažnoj komunikaciji. Postoji par osoba s kojima ću da održim kontakt, ali ne sad.

Mića šokiran

Inače, iako se mislilo da je Dejan promenio veru, istina je da on do sada nije bio kršten u pravoslavnoj veri. Njegova porodica je mešovita, ima i katolika i pravoslavaca, i poštuju se svi praznici.

S druge strane, Lepi Mića za Kurir kaže da ne zna tačan razlog Dejanove promene odluke da se krsti i da mu on bude kršteni kum.

- Pretpostavljam da je odustao da se nekom ne bi zamerio. Čuli smo se nedavno i rekao mi je da ostaje pri stavu da ne želi da primi pravoslavlje. Ja nisam pravoslavni sveštenik pa da nekog prisiljavam da se krsti ukoliko on to ne želi. Moja želja i predlog da mu budem kum i da ga krstim i dalje ostaju. Na njemu je da me okrene i sve će se postići jednim pozivom - rekao nam je Mića. Pozvali smo i manastir Krušedol, a jedan od monaha, koji je zamolio da ostane anoniman, rekao nam je da nikakvo krštenje pod imenom Dejana Dragojevića nije bilo u planu za praznik Sv. Ilije.

Komšije ga volele Fatija iz Šepka: Dejan je primio islam i išao u džamiju Dejan je, prema izjavama bivših komšija iz Šepka, primio islam i prihvatio je sve običaje dok je bio u braku s Dalilom kao pravi musliman. Njihova prva komšinica Fatija je za Kurir rekla da je on klanjao i išao u džamiju. - Dejan, srce moje, uzeo je našu veru, išao u džamiju, učio Kuran, klanjao, postio ramazan, sve živo... Duša moja, da ga tako prevari. Dejan je miran, nije se čuo dok je bio ovde. Takav se više ne rađa - rekla je ona tada.

