GOVORILI SU DA MI JE ŽENA TRANSVESTIT! Ivan Gavrilović doživeo OGROMNE neprijatnosti, a ovako reaguje na PRIČE!

Ivan Gavrilović nedavno se ofarbao u plavo, a sada je otkrio da su ljudi ranije mislili da je gej, te da su njegovu ženu nazivali trasvestitom.

- Malo sam plavušica, volim da budem. Ipak se bavim muzikom, znači treba da budem u nekom fazonu, a ne da se zapustim. Ljudi vole da vide da si drugačiji kada se baviš javnim poslom bez obzira na godine - kaže Ivan.

foto: Kurir televizija

Još na samom početku morao je da se bori sa predrasudama kada su misli da je gej upravo zbog stajlinga koji je tada imao.

- Ja ne želim da se branim, neka pričaju, važno je da je to izazvalo neki efekat. Zamisli onaj spot koji je Dejan Milićević uradio sa ljudima koji su sada u svetu manekeni i manekenke, u liftu 1997. godine. Uvalili smo nekom matorcu 50 maraka da nas pusti u lift u jednoj poznatoj zgradi uz uslov da završimo do početka radnog vremena. Mi smo ostavili neki trag, trudili smo se. Pisali su i da mi je žena trandža, a imamo decu - rekao je on.

foto: Kurir

Kurir.rs/Grand

