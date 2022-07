ODUVAO IH 200 NA SAT! Ivan Gavrilović isprozivao mlade repere: Vojaž i MC Stojan su MUTANT eksperiment, pojma nemaju da pevaju

Jedan od najpopularnijih dens izvođača u Srbiji ikada, Ivan Gavrilović danas ne zarađuje ni približno kao '90-ih godina i tvrdi da su aktuelni muzičari nekvalitetni, kao i da je ono što prezentuju narodu potisnulo dobre dens pesm

Ivan je otkrio kako ljudi reagiju na njegove pesme sada i da li ih i dalje slušaju: - Danas je moderna neka nova, drugačija muzika i to je u redu. Lepo je da mladi dobiju sansu. Ipak, hitovi koje smo mi izvodili devedesetih su neprolazni i klinci i danas odlepe kada ih čuju. Došao sam da podržim ovaj festival u zelji da podrzim mlade, ali i da se druzim sa publikom koja me i dalje voli - rekao je Gavrilović i otkrio kako se oseća sada, dolaskom na ovaj festival.

- Super, kao i uvek u Vrnjačkoj Banji koja ima svoju dušu. Ovde sam bio 1.000 puta, doduše ne u ovoj ulozi. Ali ovde mi se sve dopada, ovaj ambijent ima dobru energiju - kaže Gavrilović koji otkriva da nastupa u revijalnom delu, a ne u takmičarskom:

- Moja uloga je, pa malo smo u ulozi žirija. Skupljamo humanitarnu pomoć, ne znmam da li je to za bolesnu decu ili za decu bez roditelja, ali tu smo Bojan Marović i ja, i ne znam ko još od kolega. I tu smo da potpomognemo da se skupe sredstva- otkriva denser koji je nedavno nastupio i u Beogradu na koncertu posvećenom muzici '90-ih - Bilo je super, video sam se sa ovima mojima iz '90-ih pa sam im predložio da napravimo ovde jedan festival. A u Beogradu je bilo negde oko 3.500 ljudi na platou ispred Sajma. I posle 30 godina i posle svih tih događaja, zabranjivanja i satanizovanja naše dens muzike, ona i dalje živi. Ljudi koji su organizovali nisu verovali da će doći toliko ljudi. Imaju ljudi osećaj da je ta muzuika devalvirala, ali ja mislim da je današnja muzika devalvirala dens muziku - ljut je Ivan i otkriva da mladi reperi previše zarađuju.

- Uzimaju veliku lovu. Bilo mi je čudno. Ljudi misle da je muzika devedesetih devalvirala, ali ova muzika koja je sada popularna je u velikoj devalvaciji. Nema neki kvalitet. Ti izvođaci uzimaju mnogo veliku lovu. Čudno mi je što uzmi veliku lovu iako puste muziku na telefon i kao oni pevaju. I svi skaču uz njihovu muziku. Na primer uz Vojaža, MC Stojana...oni ne znaju da pevaju, našli su se tu gde su se našli. To su neki mutant eksperimenti na Jutjubu. Ta nova tehnologija je uticala da ljudi koji ne znaju ni note postanu pevači. Ne znaju ni do re mi fa so la si do...- smeje se denser.

- U Srbiji je sve naopačke. Mi uzimamo smešnu lovu, a oni uzmu za par sati 10.000 evra. Nije mi to jasno. Kao kada bismo rekli Mik Džeger je sad mator pa nek on peva za 500, 1000 evra, a neki klinci 100.000 evra- otkriva Gavrilović kog smo pitali i da li je on nekada zarađivao toliko koliko sada uzima Đani, na primer koji zaradi za nekoliko minuta desetine hiljada evra: - Ja sam uzimao za 40 minuta, za osam pesama isto toliko ranije. Uzimali smo osam ili 10.000 maraka i više za nastup - iskren je Ivan koji potvrđuje da su njegove kolege i on nosili novac u džakovima.

- Jeste, uzimali smo pare u džakovima. Bila je inflacija, ali jeste. Uzimali smo i na Dorćolu smo menjali kod nekih ljudi koji su bili zaduženi za menjažu - tvrdi denser koji otkriva da su najbolje živeli kada su svi pevali kod pokojnog Džeja:

- Svi smo se drružili, posebno Džej kad je otvorio "Bombaj". Dođemo Željko Šašić, Acko (Aca Lukas)... Takvo je vreme bilo da smo svi bili bliski, drugačji sistem je tada bio, život je bio drugačiji - priseća se muzičar koji tvrdi da je tada bilo sramotra da neko pevača "zakiti novčanicama":

- Nemam pojma, nije bilo to toliko, kao danas, okiti nekoga. To je više bilo da ti neko priđe i da ti da da se ne vidi. Bila je ta neka kultura, niko nije hteo da ispadne seljak. Ti sad njemu bacaš pare u facu, to je nas tada ponižavalo- govori Ivan.

