MARKO MI JE DAVAO PO 1.000 MARAKA ZA VEČE! Ivan Gavrilović progovorio o odnosu sa Miloševićima OTKRIO KAKVA JE MARIJA BILA INTIMNO

Pevač Ivan Gavrilović otvorio je dušu novinarki Ljiljani Stanišić u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorio o počecima svoje karijera i kontroverznom odonsu sa ćerkom tadašnjeg predsednika SRJ Marijom Milošević.

Gavrilović je u "Sceniranju" otkrio da je Marija Milošević bukvalno naredila da se njih dvoje upoznaju.

- Rekla je da me dovedu u diskoteku, tada je imala periku i baš sam se pitao koja je ta super riba. Prvo smo se smuvali, pa sam tek onda saznao ko je ona. Iz toga se izrodila ogromna ljubav. Mnogo sam je poštovao. Bila je tu i neka doza straha. Sve mi se dopadalo, gde smeš da varaš, ode glava - kaže Gavrilović.

On je otkrio da se prevario što je ušao u odnos sa predsednikovom ćerkom.

- Miru i Slobu nije mnogo interesovao naš odnos. I Marko Milošević jr uvek bio jako korektan prema nama, uvek nam je davao pare kad idemo da pevamo o njegovom diskoteci. On te pozove i za četiri pesme ti da 1.000 maraka. Bio je izuzetno korektan. On je bio takav da kad sedneš kod njega gleda da te ispoštuje maksimalno. Gleda da te ispoštuje to veče, jer zna da već sutra možeš da izgubiš glavu - kaže Gavrilović.

Popularni pevač otkrio je da je od pokojnog predsednika naučio mnogo, ali i da Sloba nije mnogo pridavao važnosti ljubavnom životu svoje ćerke.

- Sloba se ponašao kao da smo mi neka dečurlija. Marija kao žena bila je da bi sve dala za tebe, i da upuca. Donese sve što treba, a nje su se svi plašili - otkriva Ivan Gavrilović.

On je otkrio i da je bilo ljudi koji su mogli da dobiju otkaze zbog njega.

- Htela je da im daje otkaze, a davala im je stanove i kola. Njen izbor je da se skloni. Bila je jako vezana za oca, imala je njegove slike svuda po kući. Imala je ogroman problem zato što su joj roditelji bili u žiži. Posle raskida sve je nastavljeno u jednom dobrom pravcu. Osetiš da ne pripadaš tom svetu. Trebalo je sebe da ispravljam - kaže Ivan Gavrilović.

