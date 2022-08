NIKAD MU NEĆU OPROSTITI MOJE SUZE! Jovana hoće da se SUOČI oči u oči sa čovekom koji joj je PRETIO, spomenula Belivuka i Maju!

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o pretnjama koje je dobijala porteklih dana od muškarca, čiji je identitet utvrđen i koji je priveden.

Juče je pronađena osoba koja ti je slala poruke i pretila. Da li te je kontaktirala policija i kako se ti sad osećaš?

- Kontaktirao me je Mladen Mijatović, on mi prvi preneo informaciju da je čovek koji mi je pretio. Nije mi još niko zvao iz policije. U ponedeljak idem u tužilaštvo, pridružiću se krivičnom gonjenju tog čoveka. Ja ću ići do kraja njegovog gonjenja. Nikad mu neće oprostiti moje suze na trotoaru u Crnoj Gori, gde mi je u levoj ruci Lea koja spava, ja koja se tresem prestavljena. To su bile jezive poruke. Ja sam u životu pričala sa ubicama, kriminalcima, mafijašima. Mnoge poznajem privatno, mnoge kroz posao. Taj stepen mržnje nikad nisam osetila. To su bili ljudi koji koliko god imaju teške i morbidne živote umeju da se ophode prema dami kao što sam ja. Moj slučaj treba da služi kao primer kako će proći svako ko preti novinarima. Hvala državi što je stala iza mene i što je pronašla učionica. Sad su pale sve gluposti koje sam slušala od starleta iz kriminogenog miljea da sam sama sebi slala poruke. Ja da se vodim devizom da hoću da budem u medijima, mogu da tužim tu istu koja je to komentarisala, ali ja je neću tužiti jer ja više na takve ličnosti ne obraćam pažnju osim da će biti zabranjene u programu koji vodim i uređujem. Trudiću se da imam uticaj i na druge kologe i da smanje te starlete iz kriminogenog miljea jer nisu ništa dobre. One su pošast, ne počast, znači bolest jednog društva. Postoji mnogo drugih finih starleta, ja volim Staniju, Soraju, Anu Korać. Ana Korać je super lik, videla sam da je trudna, ja joj čestitam. Starlete treba da budu devojke koje su šarmante, zanimljive, ali i devojke koje imaju moralni kodeks. Što starleta mora da bude k*rva? Ja ne želim da naslovne strane budu ukrašena starletama koje su promoskuitetnog sadržaja i morala.

Pretnje su postale sve češće, mlade influenserke se bore sa tim i čak žele zbog toga da gase društvene mreže. Kako bi ih ti posavetovala?

- Greška, imam savet. Odmah da prijave policiji. Znači ne sme da se povlače, ne rade ništa loše. Treba da prijave nasilnike, to su internet i sms nasilnici i treba da teraju priču do kraja. Ja znam samo sebe da sam prijavila i da je slučaj bio javan, nisu sigurno samo meni pretili, nego su drugi ćutali. Kad ti prete, dođeš na televitiju i kažeš: "Prete mi". Ljudi neće da idu u policiju da se bakću, da ih novinari ispituju, ja sam glas izgubila pre dve nedelje. Cela priča koliko god da deluje bolesno i iscrpljujuće mislim da me je podigla na pravi pijadestal zvezve. Ne vidim da se o nekome komentarisalo kao o meni. Ljudi koji mene mrze, koji su mi učinili zlo, ne samo ova priča... Mnogo sam imala neprijatelja koje sam pobedila. Moraju da shvate da su oni napravili Jovanu Jeremić. Sva moja borba je moja zvezdica koja čini sazvežđe koje se zove Jovana Jeremić. Narod me još više percipira kao osobu koja je ispravnog sistema vrednosti. Iz svega ovoga sam izvukla najveću korist.

Osoba koja ti je pretila je nađena i uhapšena. Da li ipak imaš strah da to sve može da se nastavi?

- Ne, nemam strah. Bude li se nastavilo opet ću da prijavim, nemam uopšte strah. Hoću da se istera do kraja i da mu se da najveća kazna koja je moguća u tom slučajno. Hoću da se stretnem sa njim, volela bih njegovu sliku koju ću da objavim u jutarnjem programu i da pokažem koji je baja pretio u pola dva ujutru samohranoj majci, razvedenoj ženi u tuđoj zemlji, Crnoj Gori. Umesto da zaštiti ženu, ko je taj junak? Taj lik se pozivao na "Principe", pozivao se na navijače Partizana, pozivao se na Veljka Belivuka. Ja želim da pozovem navijače, ostatke Veljkovog klana... Treba da ga nađu i pitaju kako je smeo u ime navijača, ime ljudi Veljka Belivuka i "Principa" istupa u javnost i na takav način svojim istupanjem kalja njihov ugled? Ja jako dobro znam da ima jako dobih ljudi među tim najvijačima i da nisu beskodeksni ljudi i da imaju svoj moral i kodeks. On je uradio nekoliko loših stvari, ne samo pretio samohranoj majci maloletnog deteta u tuđini, nego i zloupotrebio ugled Veljka Belivuka, kakav god da je ugled, ako ništa strah koje Veljino ime seje u narodu, zloupotrebio. Zloupotrebio je principe i ugled navijača Partizana, a sa tim niko ne sme da se igra.

