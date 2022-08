ZAJEDNO SU OD NJENE 16. GODINE Bila uz njega kad je bio NIKO i NIŠTA! Ovo je žena pevača koju nikad ne viđate u JAVNOSTI (FOTO)

Nekadašnji pevač “Bijelog dugmeta” Alen Islamović imao je tu sreću da suprugu upozna kao veoma mlad. U Bihaću je išao u osnovnu i srednju školu, a tu je upoznao i svoju ljubav Marjanu, s kojom je i dan-danas.

- Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam niko, samo lokalni pevač u grupi “Bag”. Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati - rekao je Islamović jednom prilikom.

- Najveća ljubav mi je moja žena, ako smo zajedno od 16. godine, možete da zamislite kakva je to ljubav. Sad nemamo nesuglasica, ranije smo imali, ali ona je oguglala na to. Kao otac sam odličan i blag, a kao deda tek. To mi je najlepša uloga sad, jedva čekam da vidim unuke, nisam ih video tri dana i već mi nedostaju - rekao je pevač jednom.

U braku su Marjanom je više od četiri decenije, a tokom istog su dobili i dve ćerke, Unu i Laru, dok danas imaju i unuke.

- Tokom višemesečnih turneja sa “Dugmetom” potpuno sam propustio odrastanje starije ćerke i u tom periodu moja supruga bila je zadužena za njeno vaspitanje. Danas, kada su obe porasle, počeo sam da kontrolišem njihove živote. Drago mi je kada vidim da su izrasle u sve ono što smo od njih priželjkivali, a to je da budu skromne devojke, koje vole svoju porodicu, imaju verne i iskrene prijatelje. One i sada znaju do koje granice mogu da idu s nama i nikada nas nisu povredile - rekao je ovaj popularni muzičar pre nekoliko godina.

- Mojim ćerkama nikada nije bila otežavajuća okolnost to što im je otac javna ličnost. One su od malena naučile kako treba da se bore kroz život i da sačuvaju porodicu. Moje turneje jesu bile naporne, ali sam se trudio da svaki slobodan trenutak provodim sa njima, tako da im nije falilo ni letovanja ni zimovanja, ni putovanja... - ispričao je Alen jednom prilikom.

- Ćerke su imale priliku da idu gde hoće, tako sam imao i ja, ali ja nisam hteo da odem. I moja supruga je sa ovih prostora da bismo što bliži bili sa ovim narodima ovde i da bismo mogli posećivati našu rodbinu. Tako su i naše ćerke odabrale i one žive sa nama. Ja sam najsrećniji otac kada su one tu blizu mene. Bio bih najtužniji da mi je jedna u Holandiji, druga u Kanadi - rekao je jednom za “Premijeru” Islamović.

Iako su sada već odrasle i samostalne, Islamović kaže da voli da su tu s njima ili da se makar čuju upravo zato što je dobar deo njihovog odrastanja propustio.

- Bez obzira na to što Una već godinu dana živi sa suprugom, ona je svaki dan s nama. Ako ne dođe, svaki dan se čuje sa majkom, poverava joj se, dele iskustva i razmišljanja. Često nisam bio tu u njenom detinjstvu i odrastanju, pa sada na svaki njen poziv otrčim kod nje da joj pomognem i budem tu za nju kao otac. Naša kćerka će nastaviti da često bude sa nama, Una je devojka koja voli porodicu. Ona je prekrasna žena i mislim da će biti i odlična majka i da će zajedno sa mužem uspeti u životu - rekao je jednom Alen koji inače ćerke često pominje u intervjuima.

Danas, kako su godine porlazile on je ponosni deda i uvek koristi priliku da to i istakne.

- Una je završila fakultet ekonomije, ugostiteljstva i turizma i ima dvoje dece, sina Dina i ćerku Alinu, kojoj uskoro slavimo prvi rođendan. Moja mlađa ćerka Lara završila je ekonomiju, turizam i upravljanje ljudskim resursima i radi za američku firmu. Ima sina Davida i dobro joj ide u životu. Učim da budem deda i nije nimalo jednostavno. Unuci vole da se voze sa mnom na čamcu, da pecaju i igraju fudbal. U Bihaću imaju svoje dečje igralište koje je prepuno raznih igračaka, ljuljaški, lopti, kamiona... Kada im iznesem igračke u dvorište, onda tek krene lumperaj! Sve to što sam im izneo završi u bazenu i eto dedi posla - ispričao je jednom Islamović.

- Kao i svaki ponosni deda. Unuci me obožavaju, a stariji sa mnom čak i svira, ima bubnjeve. Moram za njih imati vremena - ispričao je jednom prilikom Alen.

Dok se ćerke s njim nikada nisu pojavljivale u javnosti, supruge je tu i tamo bilo, mada, kako je i sama isticala, nikada nije volela previše da se eksponira.

- Nekada sam pratila Alena na njegovim koncertima. Znali smo često da otputujemo zajedno, pa smo se ludo provodili. Sada više nismo toliko u godinama za to, ako izađemo, oporavljamo se tri dana - ispričala je za Jutranji.hr svojevremeno Marjana.

- To je bila njena odluka, nikada nisam vršio pritisak treba li biti sa mnom ili ne. Kada sam privatno negde i neko nas fotografiše, shvata sve jer joj je jasno šta znači biti javna ličnost. Našla se u nekim situacijama u medijima, ali to je ne zanima - kazao je Alen.

Slave praznike sve praznuje Alen je islamske muslimanske veroispovesti, a njegova žena Marjana je katolkinja. Slave praznike i jedne i druge religije. - Nekad sam u zelenoj fazi, nekad imamo crvene ukrase, ma imam ih svih boja i oblika. Iskreno, ni sama ne znam koliko ih se skupilo svih ovih godina, a često kupim nove jer prođem nekom prodavnicom i nešto mi se dopadne pa ne mogu da izdržim, a da ne kupim. Ove godine sam se odlučila za belu, a jako je popularan i lik Orašara, pa imamo dosta figurica Orašara - ispričala je jednom prilikom Marjana za hrvatske medije. Inače, ona je baš kao i Alen odrasla u Bihaću u Bosni i Hercegovini.

