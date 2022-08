ŠOK! O SKANDALU DEČKA MILICE DABOVIĆ BRUJAO JE BALKAN: Verio se našom pevačicom a onda su u javnost procurila INTIMNE FOTKE

Novi dečko košarkašice Milice Dabović, Vanja Ćorić bio je u emotivnoj vezi sa pevačicom Slađom Delibašić, a razlog zbog kog su raskinuli izazvao je neviđeni skandal.

Iako su Vanji, Slađine ćerke pomogle da izabere verenički pristen, par se našao u centru pažnje javnosti, kada su njegove, kako piše Svet, intimne fotografije ugledale svetlost dana. Iako je Slađa bila u šoku i suzama, poručila je da se mnogo vole, da je Vanji sve oprostila i da od udaje ne odustaje, te da je medijma te fotografije poslala neka ljubomorna osoba.

Ipak, razišli su se i pomirili dve godine kasnije kada je Slađa najavljivala preseljenje u Švajcarsku i hvalila se da su u Sen Galenu zajedno otvorili restoran.

Međutim ni taj pokušaj da spasu ljubav nije uspeo, a Milica Dabović sada nerado sluša o skandalu koji se vezuje za ime njenog novog dečka.

– Nešto sam načula o tome i on mi je nešto spomenuo, ali to je bilo ranije i mene to ne zanima. Ja ne volim da pričam o prošlosti, svako je živeo svoj život. Ne mogu da znam šta će sutra biti, srećna sam danas i to je najbitnije. Ja inače ne pričam mnogo o ljubavnom životu. Poučena prethodnim iskustvom, shvatila sam da je bolje da ćutim, pa će biti kako biti mora, kako je suđeno. Ali mogu da kažem da sam konačno pronašla nekoga ko je pre svega dobar čovek. Dobar je prema meni i prema mom detetu što me je najpre i osvojilo. Stefan i Vanja su se već upoznali i super se slažu, to je najbitnije – kaže Milica.

foto: Nemanja Nikolić

– Naša veza počela je pre mog odlaska u Cirih. Mi smo zapravo prvo bili prijatelji. Iz tog prijateljstva krenuli su njegovi izlivi nežnosti i ljubavi, ali je samo na tome ostalo. Međutim, kada sam ja izašla iz rijalitija rekla sam mu da možemo da probamo, pa da vidimo kako će se ta veza dalje razvijati. Šta drugo da mu kažem kad me je tako lepo zamolio. I nisam se pokajala zbog te odluke. Trenutno smo u Herceg Novom kod mojih, pa idemo kod njega u Budvu. Nema tenzije, sve je laganica. Bitni su mi mir i sreća, a ja sam konačno mirna – zaključila je Dabovićeva.

Kurir.rs/ Svet

