TAŠTU I TAŠTI OTVORIO LOKAL, A SAD NA VRAČARU PRAVI KUĆI: Kiki Golubović želi sve LEGALNO, a sad otkriveno kako će mu se zvati SIN

Veza Kristijana Golubovića i pevačice Kristine Spalević, zbog kojeg je napustio bračni život i uplovio u vezu, započela je još u Šimanovcima i nedavno je dobila najlepši epilog, te ovaj par nestrpljivo čeka svoje prvo zajedničko dete.

Kristijan i Kristina uživaju u svojoj ljubavi, a on ne krije da je ona sve što je on želeo u životu i da je za njega to idealan odnos kome se bezuslovno posvetio. Nedavno su se vratili sa odmor i napunili baterije za sve obaveze koje ih čekaju u narednom periodu.

foto: Printscreen Instagram

Kristina je otkrila kako protiče trudnoća, da li su započete pripreme za sina koji stiže početkom naredne godine, kao i da li su odabrali ime za bebicu.

Trudnoća za sada protiče odlično, idemo na redovne kontrole, peti sam mesec. Prošao je period kad mi se non stop spavalo, krenula sam sa zdravijom ishranom tako da sada nemam ni glavobolje, dosta se bolje osećam. Sobicu još ne spremamo, kako kaže Kristijan, jer se ja vodim malo starim verovanjima i ne bih želela da preterano ranije to završavamo, već mesec dva pred porođaj. Gradimo kuću na Vračaru u koju treba da se uselimo, nadam se da ćemo sve stići na vreme. Što se tiče imena, bilo je dosta varijanti, ali sam i ja dalje pri tome da se beba zove Konstantin, mada možda mi se nešto promeni u glavi, ali za sada je to broj jedan. Porođaj će biti naredne godine, negde oko najvećih praznika, Badnji dan, Božić, tako da se možda desi da izaberemo neko drugo, ali za sada ostajemo pri ovome - navela je trudnica.

Podsetimo, Kristijan je nedavno Kristininim roditeljima pomogao da ostvare svoj san i otvore restoran domaće kuhinje. Lokal se nalazi u Beogradu, a Kristijan ne krije da već donosi dobru zaradu.

"Proširićemo se na još dva objekta, već sam uzeo još jedan lokal do našeg koji je spreman za renoviranje. U restoranu se priprema domaća hrana, tačnije 25 domaćih obroka koji su u prodaji od osam sati ujutru, a druga tura se pravi oko 12 sati", otkrio je nedavno Kristijan.

kurir.rs/Pink.rs.