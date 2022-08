REPER MARKO MILIVOJEV MILI PRVI PUT O TRAGEDIJI: Isplivaće ISTINA kako je poginuo moj otac! Sve je obavijeno VELOM MISTERIJE

Reper i treper Marko Milivojev, poznatiji pod nadimkom Mili, nedavno je doživeo veliki gubitak početkom jula kada je ostao bez oca, rekvizitera Vladimira koji je tragično nastradao na snimanju filma "Oluja".

On je pao u ponor sa litice na Tari, najverovatnije pošto je poklizao u trenucima kada je pokušavao da ustane sa zemlje. Da život pevača nije lak, dokazuje činjenica da se Mili, uprkos gubitku, vratio publici i nastupuma pre isteka 40 dana žalosti. - Zavisi kako gledate na to. S obzirom na to da nisam imao lak životni put, naučio sam da sve gledam sa pozitivne strane. Moja publika mi takođe daje pozitivnu energiju i snagu. Svakako ja ništa ne moram, ja sam prihvatio da nastupim, doduše u crnini - setno priča Mili.

- Na kraju krajeva, to je posao kao i svaki drugi, a kako se ja osećam to samo ja znam. Da se bavim bilo kojim drugim zanimanjem, bilo bi potpuno normalno da radim. Muzika je moj posao, ali je meni i mnogo više od toga. Muzika je pre svega moj život, iako doduše privatno ne slušam niti radim na muzici od kada mi je otac poginuo. To je, ako pitate bilo koga ko me poznaje, nezamislivo jer se ja budim i zaspim uz muziku svaki dan. Jednostavno, nemam želju za tim, a takođe i iz poštovanja prema njemu kao i našim običajima i tradiciji - iskren je reper.

foto: Kurir/Z.Š., Instagram

- Takođe, znam da moj otac ne bi voleo patetiku, prenemaganje i slično. Znam da bi njemu bilo najdraže da nastupam i radim, jer znam koliko je bio ponosan na mene, moj rad, moje pesme, moju glumu i moj uspeh. Uprkos tome što se jako dugo nismo ni videli ni čuli.

Od kako je Vladimir poginuo, Mili se nije oglašavao za medije uprkos raznim nagađanjima o načinu na koji je njegov otac izgubio život. Sada otkriva pozadinu svoje ćutnje.

- Pre svega sam bio zauzet obavezama oko svega kao njegov najbliži rod. Trudio sam se da saznam šta se tačno desilo, da bih mogao da dam bilo kakvu izjavu. Sve je bilo obavijeno velom misterije. Znam da je bilo na hiljade članaka i u Srbiji i inostranstvu. Moj advokat je zadužen da čita naslove, članke i reaguje, ukoliko je potrebno, tako da se ja ne opterećujem time. Prava istina je da je moj otac poginuo na radu i to je jedina istina. A ko će da odgovara za to i da snosi posledice će se tek saznati, kao i ko je plasirao lažne informacije. U novinama je izašao navodni nalaz obdukcije dok pravi nalaz još zapravo nije bio ni gotov. Naime, u tom pravom nalazu piše da je moj otac poginuo na radu. Sve u svemu, advokati rade svoj posao, tužilaštvo svoj, a istina je samo jedna - tužno priča Mili koji oca nije video više od decenije.

- S obzirom na to da ga pre njegove smrti nisam video oko 15 godina, pamtiću ga po nekim lepim trenucima iz mog detinjstva- kaže Marko koji je popularnost je stekao pesmama "Grmi", "Loca", "Stracciatella", te "Južni vetar gas"... Međutim, na veliko iznenađenje mnogih Mili ovog leta nije priredio letnji hit svojoj publici. Bio sam više fokusiran na glumu, a i da vide malo kako je bez mog letnjeg hita smor - kroz smeh kaže Mili koji smatra da ga popularnost nije "udarila u glavu". Na ekarima su me gledali kao "budalu iz rijalitija - Trebalo je vremena da se naviknem i da naučim da se nosim sa tim.

Marko ne krije da se menjao sa godinama koje su prolazile, naročito nakon što je snimio nekoliko hitova.

- I dalje sam na neki način isti prema ljudima koje volim, ali ne mogu da kažem da se nisam promenio od tada. Definitivno se jesam promenio od izlaska pesme "Grmi" i to mnogo. Da nisam, smatrao bih da nisam napredovao u životu - iskren je Milivojev.

lako mnoge pripadnice nežnijeg pola zanima da li je reper emotivno zauzet ili ne, on ipak nije želeo to da nam otkrije.

- Trudim se da sačuvam svoju privatnost koliko god je to moguće, bar kada su ljubavne veze i ljubavni status u pitanju. O tome jedino nikada ne pričam jer smatram da zaslužujem taj deo svog života samo za sebe. Nikada nisam eksponirao svoje veze u javnosti bilo da sam u vezi sa poznatim ili nepoznatim devojkama. Takođe, nikada nisam gradio karijeru na tome već isključivo na svom radu.

kurir.rs/blic