DUGO JE NIJE BILO U JAVNOSTI, A SAD SE PRIČA DA PRODAJE LUKSUZNI PORODIČNI DOM Pevačica hitovima punila klubove, evo šta sada radi

Popularnu pevačicu dugo nismo videli u javnosti, jer dugo nije ni izbacivala pesme, a u medijima se spekuliše i da želi da proda svoju porodičnu kuću u Jajincima.

Kako je otkrila pred kamerama Kurir televizije, nema mnogo želje ni da pravi nove, s obzirom na to da su joj stari i više nego aktuelni.

foto: Kurir televizija

Sanja se osvrnula i na svoje fotografije, koje, kako kaže, ne fotošopira.

- Lepa Brena je pokušala da me nauči to, ali ja nisam baš mnogo zainteresovana. Jednom se desilo da me je jedna devojka fotošopirala i mene je bilo sramota. Ispalo je kao da imam 20 godina - kaže Sanja Đorđević.

U medijima se spekulisalo da želi da proda porodičnu kuću u Jajincima.

- Čas ovako, čas onako, nekad se dogovorimo da hoćemo, pa onda odustanemo i tako, videćemo - rekla je popularna pevačica za Kurir televiziju.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:12 LEPA BRENA POBESNELA! Na ovo pitanje novinara zapenila, pa ŽESTOKO ODBRUSILA: Nemate pravo da IZMIŠLJATE!