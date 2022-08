LETO JOŠ TRAJE! Last minute cene za Hurgadu i Kosta Bravu samo u Travellandu

Jedan od mogućih razloga zašto se Crveno more zove Crveno jeste sezonsko cvetanje algi u moru, naravno u crvenoj boji. Među turistima je poznato i kao ,,More sa sedam boja", što nije daleko od istine. Ono nudi prekrasne koralne plaže i neverovatne egzotične trenutke tokom ronjenja. Bilo da ste ljubitelji podvodnog sveta, ili jednostavnog odmora na obali mora, Hurgadu svakako treba posetiti. To možete sprovesti u delo već za koji dan. Pronalazimo slobodna mesta u agenciji „Travelland" koja je organizator aranžmana, za sledeće termine u avgustu:

20.08.-03.09. /13 noćenja

23.08.-02.09. /9 noćenja

24.08. - 04.09. / 10 noćenja

26.08.-06.09. /10 noćenja

A hoteli all inclusive usluge koji se izdvajaju iz ponude sa Last minute cenama su:

Costa Brava, u prevodu divija, ill razudena obala, proteže se uz more na 160 km do granice sa Francuskom, i čini glavnu turističku regiju u Španiji Agencija, Travelland " je svojim putnicima pripremila aranžmane baš za tu oblast. Slobodnih mesta ima za sledeće termine:

18.08.-28.08. / 10 noćenja

28.08 . - 08.09. / 11 noćenja

Najniža cena po osobi je 865 evra za neki od ovih termina, a u ponudi su hoteli smešteni u mestu Ljoret de Mar:

O svim letnjim ponudama se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija "Travelland" otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, all i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije aranžmane i važne informacije, agenciju možete zapratiti na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

