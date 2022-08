ŠOK! KATARINA ŽIVKOVIĆ SE IZJASNILA O GEJ PARADI! Brani Anu Nikolić, pa javno poručila: Oni uništavaju PORODICE! (FOTO)

Pevčica Ana Nikolić poslednjih dana nalazi se u centru medijske pažnje zbog njene izjave o Paradi ponosa, a sada ju je pevačica Katarina Živković podržala.

- Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo da se šeta i paradira kog si ti opredeljenja. Koga to briga to, ja nosim svoj krst i to je to. Ili sam gej ili nisam gej, ne vidim razlog zašto to mora da bude toliko transparentno - rekla je Ana, a sada se i Kaća oglasila:

- Smatram da Ana Nikolić svojim komentarom o gej paradi nikog nije uvredila, i da ko god je loše komentaroše zbog toga - zlonameran - napisala je pevačica na svom Instagram profilu, pa dodala:

- Imam prijatelje koji su homoseksualci i znam da žive normalno i da nemaju probleme zbog toga, tako da smatram da organizatori gej parada zloupotrebljavaju homoseksualce jer rade na uništavanju nečije porodice kao osnovnog i najjačeg stuba društva i države, a naša država je i te kako ugrožena i napadana već dugo godina, tako da smatram organizovanje gej parade u ovo vreme napadom na našu državu i da je treba zabraniti.

- Ovo nije samo kolegijalna podrška Ani, već pre svega njenom stavu koji sigurna sam deli ogromna većina našeg naroda i trebaju svi da je podrže, a kad kažem svi smatram da je i gejevi trebaju podržati jer je pozadina svega zloupotreba homoseksualaca od onih koji je organizuju svugde po svetu - zaključila je ona.

