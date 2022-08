ADAM VOZIO TRAKTOR, MAJKA ALIS IGRALA SA OVCAMA! Rani radovi Adaktarovih, gledali ste ih, ali NISTE ZNALI KO SU! ŠOK IZDANJE!

Svakog dana u javnost isplivaju novi detalji iz prošlosti porodice Adaktar, a oni pokušavaju da ih sakriju kao zmija noge.

Tako je do nas stigao šokantan snimak majke i sina - Adama i Alis Adaktar, koji su svoje početke u javnosti imali kao glumci u dva muzička spota Zlog Pevača, za koje su mislili da se više neće pojaviti u javnosti i da niko neće moći da ih poveže s njima.

Ono što posebno bode oči je da su oni u ovim spotovima gotovo neprepoznatljivi i da su ih snimali kada na sebi nisu imali nikakve estetske intervencije, pa gotovo i da ne liče na sebe.

Bobana, koja je kasnije promenila ime u Alis, i njen sin Adam se tako u spotu za pesmu "Auto-put" voze na traktoru, dok u pojedinim scenama Adam svira trubu, dok mu majka s još dve žene u provokativnim kožnim kostimima igra na livadi i na njivi, dok je iza nje stado ovaca.

Da je ova prva saradnja bila i više nego uspešna, svedoči i to da je Bobanu Zli Pevač angažovao za još jedan spot "Ološ me opija" iz 2017. godine, pa se tako tokom video-ostvarenja on je grli, a ona mu sedi u krilu.

Da bismo potvrdili naša saznanja, pozvali smo kontroverznog pevača Zlog, koji suvereno vlada Kopaonikom više od decenije i čije pesme su jako popularne u kafanama, a on je potvrdio naša saznanja.

- Tačna vam je informacija. Oni su svoje javno pojavljivanje i započeli kao glumci u moja dva spota. Naravno, tada su bili sasvim drugačijeg izgleda (smeh). Ja sam ih angažovao tada za šminku i neke kostime.

Posle drugog spota, u kome je glumila samo Bobana, oni su prešli iz Čačka za Beograd. Tada me je ona pitala da joj pokažem noćni život Beograda, jer sam njegov hroničar. Sve znam. Praktično, na dan kada sam im platio usluge, krenuli su u novi život - ispričao nam je Zli, a onda nam je objasnio i kakvi su Adaktarovi bili za saradnju:

- Bili su okej i korektni tad. Dok nas je šminkao za spot, Adam je pričao o obrvama, da je to hit i da će se time baviti. Njihova bahatost je došla kasnije, s lovom. Kasnije je Alis dolazila na moje svirke po Beogradu. Inače, pesma "Auto-put", gde oni voze traktor, i danas je veliki hit, a sa tom pesmom sam s predsednikom Aleksandrom Vučićem otvorio dve deonice auto-puta Miloš Veliki: Ljig-Preljina i Surčin-Obrenovac - završio je pevač za Kurir Stars.

