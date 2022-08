JAVNO PROSIŠ NA INSTAGRAMU, UZIMAŠ KOLA NA LIZING! Osmakčića optužili daje SLAGAO da ima luks kuću, a sad se ISPALIO i za auto!

Marko Osmakčić našao se na meti kritika prijatelja, koji je otrkio da se bivši zadrugar hvali luksuzom, ali da to nema veze sa njegovim stvarnim životom.

Naime, kako je otkrio, Osmakčić na Instagramu tuđu luksuznu vilu predstavlja kao svoju, dok zapravo, prema njegovim rečima, živi u kući koja je "nalik na štalu".

Marko se ovim povodom dosad nije oglašavao, te ostaje upitno da li su do njega uopšte došle reči nekadašnjeg druga.

Ipak, poslednja Osmakčićeva objava na društvenim mrežama je izazvala mnoštvo komentara budući da su u njoj mnogi videli implicitnu potvrdu o "lažnom sjaju" o kom je njegov prijatelj govorio.

- Ima li ko u Beogradu belu "mečku? Po mogućnosti da je "E Coupe", "S Coupe", "AMG GT" ili "AMG GT 4" - napisao je nekadašnji zadrugar na Instagramu.

"Gde nestadoše besna kola, Mare?!", "Sad će neko da mu pozajmi, a onda će on da se snima u njima kao da su njegova", "Ovi drugi što glume glamur makar u tajnosti uzmu kola na lizing, a ovaj javno prosi po Instagramu", nizali su se komentari na Tviteru.

- Svi mi koji poznajemo Marka ovde u Švajcarskoj, znamo da on laže gde stigne. Ona kuća koju je slikao nije uopšte njegova. On onakvu kuću ne da ne može sebi da priušti, nego o njoj može samo da sanja. Istina je da njegov otac Franjo i on žive u jednoj staroj kući na periferiji jednog malog mesta. To je daleko skromnije od onoga što on pokušava da prikaže u javnosti. Oni žive u jednoj staroj, trošnoj kući koja se vodi na Franja. To se može videti i na osnovu prezimena na poštanskom sandučetu. Njegova prava kuća iskreno liči na štalu, kada se gleda s prednje strane. Kirije u Švajcarskoj su skupe, čudi me i da su za toliko uspeli da uštede. Ova kazna iz Zadruge će ih tek dokusuriti - ispričao je nedavno izvor blizak Osmakčiću za "Kurir".

