MAJO, POBRINI SE ZA KONZUMIRANJE KOKAINA: Starleta ocrnila Zolu, a on joj vratio nikad ŽEŠĆE! Od ovih reči će je GLAVA ZABOLETI

Starleta Maja Marinković javno je prozvala Lazara Čolića Zolu da je zaljubljen u nju i da zbog toga o njoj iznosi laži.

Zola nije štedeo Maju, pa joj je stavio do znanja šta misli i to preko Instagrama. On je objavio poruku u kojoj je naveo i da Maja koristi nedozvoljene supstance.

- Majo Marinković, brini ti o sebi, svom udaranju glave o zid, razbijanju čaša u hotelima, razbijanju pepeljara u hotelima, lažima upućenim tvom sopstvenom ocu da te je neko maltretirao, a najviše se pobrini za konzumiranje kokaina. Nisi moj tip, nisam zaljubljen u tebe. Filip mi je prijatelj, ali i da nije Zolander "kajne cajt" (nem. nema vremena) za vreće plastike - napisao je Zola na Instagramu.

"Nisam gledala emisiju, stiglo mi je šta je Zola pričao. Zola kao Zola, on kao jedinka nikako ne uspeva da dobije taj status u društvu, s obzirom da je u tom klošarskom stilu ceo život i da je popularnost dobio preko Miljane Kulić. Ne bih se bavila ljudima koji konzumiraju opojne supstance te onda doživljavaju neki preobražaj. Jesmo se Filip i ja posvađali, ali to nije bilo baš tako kako je on ispričao. Međutim, ja sam to veče bila u izlasku i nisam imala vremena da se bavim tom temom,a neću ni sada nešto preterano. Neću pokrenuti tužbu, baš me briga da se bavim ja sa Zolom. Ja mislim da je zaljubljen u mene, ne želim da zvučim prepotentno ali sećate se "Zadruge 2" kada je imao taj stav prema meni da me muva. I dalje osećam to, ali on mora da shvati da nije dostigao taj level da mi priđe na bilo koji način", pričala je Maja o Zoli.

