SANDRA REŠIĆ RONILA SUZE U PROGRAMU UŽIVO! Na ovo pitanje voditelja se SLOMILA, a onda poručila: NIKAD VIŠE NEĆU OVO DOZVOLITI!

Pevačica Sandra Rešić rasplakala se u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji nakon što je urednik i voditelj te emisije Ivan Gajić pitao kako se nosi sa teškim momentima u životu.

foto: Kurir televizija

Na ovo pitanje, pevačici je odmah počeo da drhti glas, a potom je kroz suze rekla da je rijaliti naučio da ne treba da pokazuje emocije, jer to ljudi iskorišćavaju.

- Jednostavno nikada nisam želela u životu da me ljudi žale. Da se osećaš jadno je najgori osećaj na svetu. Ne želim da neko kaže da sam patetična. Nikada neću odavati utisak da mi je teško i loše. Zadruga 5 me je naučila da su ljudi svaki put iskoristili to kada sam pokazala emocije. Desi mi se ovako kada mi postaviš neko pitanje koje nisam očekivala da se zaplačem, ali na kratko. Nisam ja ni prva ni poslednja, moja sudbina je daleko od najteže. Ljudi proživljavaju svakakve sudbine - rekla je Sandra i poručila da nikada više neće dozvoliti da ljudi primete da joj je teško:

- Nikad neću dozvoliti da se to vidi na meni jer će postojati ljudi koji će se sladiti time. Više nikada neću dozvoliti da neko zna kako se ja osećam. Ako treba da plačem, plakaću u svoja četiri zida. Imala sam loše momente u životu, jesam priznajem, kao i svi. Mislim da je moja majka jaka žena i takvom je napravila i mene. Lakše mi je da se misli da sam jaka, nego da znaju da jedna reč može da me povredi toliko da mogu da plačem dva dana - rekla je pevačica.

Kurir.rs/M.L.

